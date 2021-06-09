Коктейлям на замену: 5 идей для летних смузи

Если из-за жары есть совсем не хочется, вместо привычного завтрака попробуйте фруктовый напиток.

Смузи — это густой напиток из фруктов, овощей или ягод, измельчённых в блендере, иногда с добавлением семян или орехов. А в качестве основы обычно идёт растительное молоко: соевое, миндальное, кокосовое — или сок, или йогурт. Летом во многие рецепты добавляют лёд. Собрали пять несложных и вкусных вариантов, которые можно приготовить самому.

Смузи с киви, яблоком и бананом

Вам понадобятся:

киви⠀— 2 шт.;

банан — 2 шт.;

яблоко⠀— 1 шт.;

йогурт натуральный или кефир — 260 мл;⠀

сок яблочный — 200 мл;⠀

лёд — 3-4 кусочка.

Фрукты очистить от кожуры, порезать на небольшие кусочки и поместить в чашу блендера. Добавить йогурт и сок. Взбить всё до однородной массы. Разлить напиток по стаканам и подать охлаждённым.⠀

Смузи с чаем и фруктами

Вам понадобятся:

зелёный чай — 1 ст.;

яблоко — 1 шт.;

виноград — 10 шт.;

груша — 1 шт.;

семена чиа.

Заварить зелёный чай и дать остыть. Очистить яблоко и грушу от косточек и кожуры. Затем мелко нарезать. Сложить фрукты в блендер. Добавить зелёный чай и семена чиа. Взбивать ингредиенты примерно 2-3 минуты.

Сиреневый смузи

Вам понадобятся:

вода — 3 ст.;

пакетик зелёного чая;

мёд — 2 ч.л.;

черника — 2 ст.;

банан — 1 шт.;

молоко — 1 ст.

Заварить чайный пакетик примерно на три минуты. Затем добавить мёд и размешать его до полного растворения. В блендере соединить ягоды, банан, молоко и чай — взбить их до однородной массы.

Коктейль «Пеликан»

Вам понадобятся:

клубника — 1 ст.;

бананы — 1 шт.;

персиковый сок — 1 ст.

Добавить в блендер очищенные и нарезанные бананы и клубнику (можно замороженную). Залить охлаждённым персиковым соком и тщательно взбить. Затем разлить по стаканам и украсить на свой вкус. При желании можно добавить кубики льда.

Ананасовый смузи

Вам понадобятся:

манго — 100 г;

ананас — 150-200 г;

имбирь — несколько ломтиков;

вода — 1 ст.

Фрукты тщательно промыть, нарезать и сложить в блендер. После влить воду. Всё вместе взбить до однородного состояния. Готово!