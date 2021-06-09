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Простые рецепты смузи в блендере для похудения в домашних условиях

Коктейлям на замену: 5 идей для летних смузи
Арина Забгаева Софья Ложис
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5 простых рецептов смузи в домашних условиях
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Если из-за жары есть совсем не хочется, вместо привычного завтрака попробуйте фруктовый напиток.

Смузи — это густой напиток из фруктов, овощей или ягод, измельчённых в блендере, иногда с добавлением семян или орехов. А в качестве основы обычно идёт растительное молоко: соевое, миндальное, кокосовое — или сок, или йогурт. Летом во многие рецепты добавляют лёд. Собрали пять несложных и вкусных вариантов, которые можно приготовить самому.

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Смузи с киви, яблоком и бананом

Вам понадобятся:

  • киви⠀— 2 шт.;
  • банан — 2 шт.;
  • яблоко⠀— 1 шт.;
  • йогурт натуральный или кефир — 260 мл;⠀
  • сок яблочный — 200 мл;⠀
  • лёд — 3-4 кусочка.

Фрукты очистить от кожуры, порезать на небольшие кусочки и поместить в чашу блендера. Добавить йогурт и сок. Взбить всё до однородной массы. Разлить напиток по стаканам и подать охлаждённым.⠀

Смузи с чаем и фруктами

Вам понадобятся:

  • зелёный чай — 1 ст.;
  • яблоко — 1 шт.;
  • виноград — 10 шт.;
  • груша — 1 шт.;
  • семена чиа.

Заварить зелёный чай и дать остыть. Очистить яблоко и грушу от косточек и кожуры. Затем мелко нарезать. Сложить фрукты в блендер. Добавить зелёный чай и семена чиа. Взбивать ингредиенты примерно 2-3 минуты.

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Сиреневый смузи

Вам понадобятся:

  • вода — 3 ст.;
  • пакетик зелёного чая;
  • мёд — 2 ч.л.;
  • черника — 2 ст.;
  • банан — 1 шт.;
  • молоко — 1 ст.

Заварить чайный пакетик примерно на три минуты. Затем добавить мёд и размешать его до полного растворения. В блендере соединить ягоды, банан, молоко и чай — взбить их до однородной массы.

Коктейль «Пеликан»

Вам понадобятся:

  • клубника — 1 ст.;
  • бананы — 1 шт.;
  • персиковый сок — 1 ст.

Добавить в блендер очищенные и нарезанные бананы и клубнику (можно замороженную). Залить охлаждённым персиковым соком и тщательно взбить. Затем разлить по стаканам и украсить на свой вкус. При желании можно добавить кубики льда.

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Ананасовый смузи

Вам понадобятся:

  • манго — 100 г;
  • ананас — 150-200 г;
  • имбирь — несколько ломтиков;
  • вода — 1 ст.

Фрукты тщательно промыть, нарезать и сложить в блендер. После влить воду. Всё вместе взбить до однородного состояния. Готово!

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