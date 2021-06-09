Коктейлям на замену: 5 идей для летних смузи
Если из-за жары есть совсем не хочется, вместо привычного завтрака попробуйте фруктовый напиток.
Смузи — это густой напиток из фруктов, овощей или ягод, измельчённых в блендере, иногда с добавлением семян или орехов. А в качестве основы обычно идёт растительное молоко: соевое, миндальное, кокосовое — или сок, или йогурт. Летом во многие рецепты добавляют лёд. Собрали пять несложных и вкусных вариантов, которые можно приготовить самому.
Смузи с киви, яблоком и бананом
Вам понадобятся:
- киви⠀— 2 шт.;
- банан — 2 шт.;
- яблоко⠀— 1 шт.;
- йогурт натуральный или кефир — 260 мл;⠀
- сок яблочный — 200 мл;⠀
- лёд — 3-4 кусочка.
Фрукты очистить от кожуры, порезать на небольшие кусочки и поместить в чашу блендера. Добавить йогурт и сок. Взбить всё до однородной массы. Разлить напиток по стаканам и подать охлаждённым.⠀
Смузи с чаем и фруктами
Вам понадобятся:
- зелёный чай — 1 ст.;
- яблоко — 1 шт.;
- виноград — 10 шт.;
- груша — 1 шт.;
- семена чиа.
Заварить зелёный чай и дать остыть. Очистить яблоко и грушу от косточек и кожуры. Затем мелко нарезать. Сложить фрукты в блендер. Добавить зелёный чай и семена чиа. Взбивать ингредиенты примерно 2-3 минуты.
Сиреневый смузи
Вам понадобятся:
- вода — 3 ст.;
- пакетик зелёного чая;
- мёд — 2 ч.л.;
- черника — 2 ст.;
- банан — 1 шт.;
- молоко — 1 ст.
Заварить чайный пакетик примерно на три минуты. Затем добавить мёд и размешать его до полного растворения. В блендере соединить ягоды, банан, молоко и чай — взбить их до однородной массы.
Коктейль «Пеликан»
Вам понадобятся:
- клубника — 1 ст.;
- бананы — 1 шт.;
- персиковый сок — 1 ст.
Добавить в блендер очищенные и нарезанные бананы и клубнику (можно замороженную). Залить охлаждённым персиковым соком и тщательно взбить. Затем разлить по стаканам и украсить на свой вкус. При желании можно добавить кубики льда.
Ананасовый смузи
Вам понадобятся:
- манго — 100 г;
- ананас — 150-200 г;
- имбирь — несколько ломтиков;
- вода — 1 ст.
Фрукты тщательно промыть, нарезать и сложить в блендер. После влить воду. Всё вместе взбить до однородного состояния. Готово!