Если выполнить весь список, это время запомнится надолго.

Как я проведу это лето? 10 дел, которые нельзя откладывать до осени

Лето — особенное время. Все стараются жить яркой и насыщенной жизнью. Дни становятся длиннее, у многих наступает заслуженный отпуск, появляется больше свободного времени, которое нужно как-то по-особенному занять. Можно составить свой список из сотни летних дел, но мы предлагаем начать с этих:

1. Устроить пикник с друзьями на берегу реки или в парке. За городом много замечательных мест, где будет возможность пожарить шашлыки и насладиться природой.

Пикник с друзьями — идеальное времяпровождение Фото: unsplash.com/@samfernandes

2. Испечь картошку на костре. Вспомнить детство всегда приятно! А если хочется чего-то особенного, картошку можно заменить на маршмеллоу. Это очень вкусно! Не пробовали? Ставьте это первым пунктом.

3. Искупаться в реке или озере. Если повезёт, то и в море получится. Главное — соблюдать правила безопасности и проявлять максимальную осторожность.

Купаться в реке Фото: unsplash.com/@ethanelisara

4. Намокнуть под тёплым дождём. Такой дождь называют «грибным». Он никогда не бывает ливневым и всегда идёт, когда светит солнце. Спокойный, мелкий и тёплый — мечта!

5. Увидеть рассвет или закат. Это принесёт уйму незабываемых эмоций. Где это лучше сделать, вы можете найти в нашей статье.

Увидеть закат Фото: unsplash.com/@jhc

6. Выйти в парк с семьёй и поиграть в бадминтон. Тем более этот вид спорта полезен для физического развития, координации и даже улучшает зрение.

7. Начать медитировать! Это помогает улучшить не только духовное, но и физическое состояние. Медитация учит понимать, чего человек конкретно хочет достичь, и помогает принять себя.

начни медитировать! Фото: unsplash.com/@thephotographermom

8. Бегать по утрам. Утренний бег зарядит тонусом на дальнейшую деятельность.

9. Собирать лесные ягоды. В наших лесах растёт много ягод. Например, черника, малина, земляника, смородина, голубика и многие другие. В итоге вы получите не только отличную разрядку, но и вкусные дары леса.

Собирать лесные ягоды Фото: unsplash.com/@bantersnaps

10. В последний день лета можно запустить бумажные фонарики в небо, проводить уходящее лето и загадать что-то очень особенное на будущее.