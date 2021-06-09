Как я проведу это лето? 10 дел, которые нельзя откладывать до осени
Если выполнить весь список, это время запомнится надолго.
Лето — особенное время. Все стараются жить яркой и насыщенной жизнью. Дни становятся длиннее, у многих наступает заслуженный отпуск, появляется больше свободного времени, которое нужно как-то по-особенному занять. Можно составить свой список из сотни летних дел, но мы предлагаем начать с этих:
1. Устроить пикник с друзьями на берегу реки или в парке. За городом много замечательных мест, где будет возможность пожарить шашлыки и насладиться природой.
Пикник с друзьями — идеальное времяпровождение
Фото: unsplash.com/@samfernandes
2. Испечь картошку на костре. Вспомнить детство всегда приятно! А если хочется чего-то особенного, картошку можно заменить на маршмеллоу. Это очень вкусно! Не пробовали? Ставьте это первым пунктом.
3. Искупаться в реке или озере. Если повезёт, то и в море получится. Главное — соблюдать правила безопасности и проявлять максимальную осторожность.
Купаться в реке
Фото: unsplash.com/@ethanelisara
4. Намокнуть под тёплым дождём. Такой дождь называют «грибным». Он никогда не бывает ливневым и всегда идёт, когда светит солнце. Спокойный, мелкий и тёплый — мечта!
5. Увидеть рассвет или закат. Это принесёт уйму незабываемых эмоций. Где это лучше сделать, вы можете найти в нашей статье.
Увидеть закат
Фото: unsplash.com/@jhc
6. Выйти в парк с семьёй и поиграть в бадминтон. Тем более этот вид спорта полезен для физического развития, координации и даже улучшает зрение.
7. Начать медитировать! Это помогает улучшить не только духовное, но и физическое состояние. Медитация учит понимать, чего человек конкретно хочет достичь, и помогает принять себя.
начни медитировать!
Фото: unsplash.com/@thephotographermom
8. Бегать по утрам. Утренний бег зарядит тонусом на дальнейшую деятельность.
9. Собирать лесные ягоды. В наших лесах растёт много ягод. Например, черника, малина, земляника, смородина, голубика и многие другие. В итоге вы получите не только отличную разрядку, но и вкусные дары леса.
Собирать лесные ягоды
Фото: unsplash.com/@bantersnaps
10. В последний день лета можно запустить бумажные фонарики в небо, проводить уходящее лето и загадать что-то очень особенное на будущее.