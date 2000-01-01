5 экстремальных видов спорта, которые сможет попробовать каждый
Хочется острых ощущений? Мы знаем, с чего можно начать!
Роуп-джампинг
Хотите испытать чувство свободного падения? Тогда стоит попробовать роуп.
Маунтинбайк
Высокая скорость, резкие повороты, узкие дорожки между деревьев и большие дропы. Что мы забыли?
Паркур
Любые препятствия можно преодолеть, если вы сильный и хорошо прыгаете.
Багги
Любите бросать себе вызов? Попробуйте совладать с этим зверем.
Клифф-дайвинг
Не стоит считать прыжки со скал летним развлечением. Это настоящий спорт, где каждый сантиметр имеет вес.
5 экстремальных видов спорта, которые сможет попробовать каждый
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