Что прочитать, чтобы стать продуктивнее? 7 мотивирующих книг

Когда у вас есть мотивация, всё кажется достижимым. Когда её не хватает, трудно делать даже самые простые вещи. К счастью, один из самых простых способов получить мотивацию – это прочитать хорошую литературу. Мы выделили 7 книг, которые помогут найти стимул.

«Твердость характера. Как развить в себе главное качество успешных людей»

Автор: Ангела Дакворт

Кто из первоклассников закончит школу с золотой медалью? Кто из юных скрипачей станет выдающимся музыкантом? Кто из принятых на работу менеджеров по продажам будет заключать многомиллионные сделки? Ангела Дакворт считает, что может почти со стопроцентной точностью ответить на эти вопросы.

Она утверждает: успех человека имеет мало общего с талантом и врожденными способностями. Реальные достижения определяются совсем другими качествами. И ей сложно не верить. Всё детство она слышала от отца: «Нет, ты у нас точно не гений», а в 35 лет получила премию «Марк-Артура», которую называют «грантом гениев». Во всём мире эта премия равноценна официальному признанию гениальности того, кому она вручается.

«Разбуди в себе исполина»

Автор: Энтони Роббинс

Тони Роббинс, безусловно, является лидером в области «самопомощи». У него есть курсы, книги, видео и много других информационных бомб, но книга «Разбуди в себе исполина» всегда была одной из самых популярных во всей категории книг по самопомощи всех времен. Основной посыл заключается в том, чтобы взять на себя ответственность за свою жизнь во всех важных аспектах: эмоциональном, физическом, умственном и финансовом. Все эти важные части соединяются и работают друг с другом для достижения большего успеха. Только тогда, когда вы находитесь на пике результативности во всех категориях, вы можете действительно быть лучшей версией себя.

«Драйв: Что на самом деле нас мотивирует»

Автор: Дэниел Пинк

Что же на самом деле мотивирует людей для достижения выдающихся результатов? Возможно, вы подумали: ну конечно же, это деньги. Много денег. В конце концов, люди ведь работают ради денег, да и практика «сделай А, и я дам тебе Б» стала чуть ли не классикой менеджмента. Удивительно слышать, что это в корне неверно! Так какие же методики на самом деле работают? Об этом – в книге «Драйв: Что на самом деле нас мотивирует» одного из лучших бизнес-аналитиков мира Дэниела Пинка.

«Искусство мыслить масштабно»

Автор: Дэвид Дж. Шварц

Эта вдохновляющая книга предлагает читателю полезные методы, которые можно использовать, чтобы получить максимальную отдачу от карьеры, брака и семейной жизни, а также от общества. Автор утверждает, что люди не должны жить в мире, полном учёных, или иметь природный талант, чтобы быть успешными. Тем не менее люди должны усвоить определённые привычки, которые позволят им быть успешными во всём, что они делают.

Читатели считают, что это вдохновляющая книга, которая учит читателя, как жить за пределами их обыденной рутины. Она побуждает людей выйти за пределы своей зоны комфорта и испытать новые вещи, чтобы достичь успеха, которого они пока что не смогли достичь в жизни.

«Путь художника»

Автор: Джулия Кэмерон

Бывает, что чувствуешь себя на пороге большого свершения, открытия и прорыва. Обещаешь начать серьёзно заниматься спортом, написать книгу, вышить большую картину, открыть бизнес. Но почему-то не начинаешь. Как справиться с боязнью начать и сделать первый шаг? Этому очень хорошо учит американка Джулия Кэмерон в книге «Путь художника». Художник – это любой из нас, кто хочет от жизни чего-то большего. Магию этой книги трудно постигнуть и понять, но она и правда вдохновляет. Никакой революции, к цели мы движемся маленькими шажками при помощи нескольких повседневных практик. Радуем себя приятной мелочью, еженедельно устраиваем прогулку без цели, утром тратим обязательные 10 минут на запись потока сознания. И главное – любим себя.

«Не откладывай на завтра. Краткий гид по борьбе с прокрастинацией»

Автор: Тимоти Пичил

Почему мы собственноручно саботируем наши лучшие намерения? Как мы можем избавиться от прокрастинации? Книга «Не откладывай на завтра. Краткий гид по борьбе с прокрастинацией» основана на актуальных исследованиях в области психологии и предлагает чёткие стратегии для борьбы с откладыванием и деструктивными привычками. Автор – Тимоти Пичил, профессор психологии Карлтонского университета. Он исследует проблему прокрастинации и пишет о ней с 1995 года.

«К чёрту всё! Берись и делай!»

Автор: Ричард Брэнсон

Ричард Брэнсон — не просто талантливый предприниматель, построивший уникальный бренд Virgin, объединяющий несколько десятков совершенно различных бизнесов, он ещё и яркая, нестандартная личность. Книга Брэнсона — манифест жизни, действия, риска. Кредо её автора — брать от жизни всё. Это значит не бояться делать то, что хочешь. При этом совершенно неважно, достаточно ли у тебя знаний, опыта или образования. Жизнь коротка, чтобы тратить её на вещи, которые не приносят удовольствия. Если есть голова на плечах и достаточно задора в сердце, любая цель будет по силам. Если что-то нравится — делай, не нравится — бросай, не раздумывая. Книга несёт огромный заряд оптимизма, мудрости и веры в возможности каждого человека.