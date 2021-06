Месяц гордости: новые коллекции в поддержку прайда

Июнь — это не просто первый месяц лета, но и «месяц гордости» (Pride Month), когда всё ЛГБТ-сообщество по всему миру отмечает свою свободу и возможность быть теми, кем они являются.

Историческая справка

Ранним утром 28 июня 1969 года нью-йорская полиция появилась на пороге ЛГБТ-бара Stonewall Inn и стала выталкивать всех на улицу. Люди в баре не были готовы к такому повороту событий и стали оказывать сопротивление полиции. Все, в том числе прохожие, начали бросать в офицеров бутылки, монеты и то, что оказывалось под рукой. ЛГБТ-сообщество Нью-Йорка решило сказать «хватит» многочисленным нападкам властей в их сторону. Вспыхнувшие как спичка беспорядки продолжались несколько дней.

Случай в баре Stonewall Inn ускорил возникновение движений, которые занимались правами ЛГБТ-сообществ вместе с организациями, отстаивающими гражданские права и права женщин. Они устраивали протесты, встречались с политиками, прерывали публичные выступления, призывающие к гомофобии. Активисты старались привлечь внимание лидеров и призвать власть имущих к ответственности. Спустя год после восстания Stonewall прошли первые в стране ЛГБТ-парады — прайды.

С каждым годом движение в поддержку ЛГБТ-сообщества становится более масштабным. Крупные бренды одежды и аксессуаров всё больше выражают свою солидарность с комьюнити. Сезон SS21 не стал исключением. Мы решили рассказать о том, какие акценты будут на полках магазинов этим летом.

Converse

Компания Converse показала миру Pride — коллекцию года 21. На протяжении последних шести лет бренд-обуви постоянно поддерживает ЛГБТ-сообщество. Над коллекцией работали больше 50 дизайнеров. Капсула олицетворяет борьбу и радость на пути к себе.

Vans

Бренд показал коллекцию кед, посвящённую месяцу гордости. Компания переосмыслила некоторые модели из таких линеек, как Slip-On, Era, Sk8-Mid, Old Skool и UltraRange EXO. Декорированные замшей, кожей и тканевыми фрагментами кеды обрели стиль пэчворк. Vans также выпустят футболки и шорты в цветах прайда. Кроме всего, компания сделала пожертвование в размере 200 тысяч долларов в пользу организаций, которые продолжают защищать права ЛГБТ-сообщества.

Nike

В преддверии июня Nike представили капсулу Be True — три новые пары кроссовок и сандалии с ЛГБТ-штрихами. Коллекция представлена свежими моделями кроссовок Blazer Low (из белой кожи с вышитым радужным свушем), Air Max Pre-Day (синего цвета с флагом ЛГБТ в стиле градиент), React Infinity Run 2 и All Out Utility Slide.

Calvin Klein

Мы уже говорили, что прогрессивные западные компании стараются ежегодно поддерживать комьюнити ЛГБТ. Прайд-коллекции — обычно это стопроцентные хиты брендов, призывающих к толерантности. На сайте Calvin Klein также с лёгкостью можно найти коллекцию Pride All.

Levi’s

Американский бренд, который прославился своими классическими джинсами с пятью карманами, ежегодно к июню выпускает радужную капсулу. Призыв Use Your Voice («Используй свой голос») стал слоганом кампании в этом году. Всю выручку от продажи коллекции Levi’s передаст фонду OutRight Action International — международной правозащитной организации.

Apple

Начиная с 2016 года компания Apple производит прайд-версии ремешков для Apple Watch, поддерживая движение ЛГБТ по всему миру. Сплетённый из ярких цветов браслет обращает внимание на его историю и разнообразие среди его представителей.