Неправильная заминка: что будет, если выпить алкоголь после тренировки?

Бокал вина за ужином — это, конечно, хорошо. Но иногда стоит воздержаться.

О вреде алкоголя и его негативном влиянии на организм известно немало. Но не все могут раз и навсегда отказаться от спиртных напитков. Чтобы минимизировать риски и последствия, стоит употреблять алкоголь с умом: в умеренных количествах и в нужное время. Так, в некоторых случаях действительно стоит воздержаться от алкоголя, в том числе пива, которое многие считают «лёгким» напитком. Вместе с нутрициологом Анной Гарновой рассказываем, как алкоголь влияет на организм и можно ли его пить после тренировки.

Как алкоголь влияет на организм?

Дополнительно нагружает печень

Этиловый спирт — это тяжёлый продукт для человека. Он даёт большую нагрузку на главный «детокс-орган», печень. Она не будет обрабатывать и выводить из организма другие вещества, пока полностью не избавится от этилового спирта.

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Более того, печень как таковая не болит, в отличие, например, от живота или головы. Поэтому поймать первые симптомы заболеваний можно только по анализам. А когда вы в последний раз делали полное медицинское обследование?

Ухудшает качество сна

Алкоголь влияет на сон, особенно на его глубокую фазу. Даже если вы спокойно засыпаете после бокала вина, сон будет только поверхностным. А значит, у организма не будет возможности полноценно восстановиться.

Даёт лишние калории

Сам по себе алкоголь достаточно калорийный, примерно 9 ккал на 1 г. В одном бокале вина около 150 ккал, а это 50 г гречки в сухом виде. А представьте, сколько калорий в коктейле, например, в «Голубой лагуне»? Но, несмотря на калорийность спиртного, мы не ощущаем сытости. Кроме того, есть ещё и психологический аспект — контроль ослабевает, и можно съесть гораздо больше, чем нужно. Это может привести к перееданию и ещё больше увеличить нагрузку на печень.

Что будет, если выпить алкоголь после тренировки?

После насыщенной тренировки необходимы отдых и время, чтобы тело пришло в себя. А алкоголь влияет на функции организма. Если пить спиртное после занятий фитнесом, эффект заметно снижается и времени на восстановление требуется больше.

Нет такого алкогольного напитка, который можно рекомендовать после тренировок. Лучше отталкиваться от личных предпочтений и переносимости. Если уж очень хочется выпить, нутрициолог рекомендует отказаться от коктейлей в пользу чистых напитков.

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Также стоит учитывать суточный калораж, если вы за ним следите. Алкоголь — это углевод, и вписывать его в рацион нужно исходя из этого. Кроме того, перед спиртными напитками следует хорошо поесть, поскольку белково-жировые продукты замедляют его всасывание.

Нутрициолог советует доверять своему организму и не придумывать лишних проблем. Если нет врачебных противопоказаний, ничего не произойдёт, если иногда выпить. Но и заблуждаться не стоит: употребление алкоголя никак не связано с улучшением здоровья или долголетием.