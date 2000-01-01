Вещи, которые должны оказаться в чемодане на море
Забыли составить список в поездку? Мы сделали это за вас.
Деньги и документы
Некоторые документы можно сфотографировать. И не забудьте взять немного налички и автомобильные права!
Косметика
Уходовая косметика может потребоваться не только женщинам, но и мужчинам. Обгореть на солнце может каждый!
Пляжные мелочи
Не забудьте взять с собой тёмные очки, панамку, шлёпки и стильную пляжную сумку!
Аптечка
Соберите базовые медикаменты и не забудьте про специфические лекарства, если у вас есть хронические заболевания.
Гаджеты
Про смартфон вы вряд ли забудете, но вдруг вам понадобятся наушники, портативная зарядка или фотоаппарат?
Вещи, которые должны оказаться в чемодане на море
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