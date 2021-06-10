Больше — не всегда лучше: 8 признаков, что вы увлеклись собой и спортом

Заниматься регулярно спортом — это похвально. Но когда стремление к здоровому образу жизни перерастает в одержимость, нужно сбавить темп. Где эта грань? Разбираемся вместе с психологом Надеждой Пожаровой, нутрициологом Алёной Степановой и тренером Александром Карповым.

Если эти пункты про вас, стоит задуматься: возможно, пора пересмотреть своё отношение к тренировкам.

Воспринимаете своё тело как товар

Все так или иначе испытывают сложные чувства по отношению к своему телу. Другое дело, если это носит компульсивный характер, когда любое отклонение от нормы воспринимается как трагедия. То есть человек уже просыпается с чувством вины, что съел полхолодильника, хотя на самом деле это не так. Подобные признаки должны насторожить, говорит психолог.

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Решение. Обратите внимание на то, как вы выстраиваете свои отношения с телом, чувствуете ли себя в нём комфортно. Первое, что должно насторожить, — это восприятие своего тела как объект совершенствования или товар. Обычно в таких ситуациях люди испытывают ужас всякий раз, когда пропускают тренировку. А вдобавок к разрушающим чувствам начинают сами себя ругать. Ещё один тревожный звонок — страх пойти на свидание или заняться сексом только из-за недостаточно идеального тела. Тем, кто стыдится своих форм и винит себя в этом, важно пересмотреть ограничивающие убеждения — установки, которые стопорят развитие человека.

Слепо верите фитнес-блогерам

Мотивировать себя рельефным телом с картинки и мониторить среди фитнес-аккаунтов годные тренировки — это нормально. Но скупать все марафоны вроде «Красивая попа с нуля» и «примерять» на себя чужое тело — уже чересчур.

Решение. Важно осознавать, какой месседж для себя человек берёт из этих постов. Если он считает, что его тело ему не подходит, значит, он отказывается от самого себя. Такие моменты очень важно отслеживать и останавливать себя. Плюс нужно научиться отличать реальную помощь от коммерции. Сейчас очень много людей используют различные триггеры, на которые пользователь ведётся. То же убеждение «не похудеешь — не полюбят» — это чистой воды манипуляция. Обращайте на это внимание.

Игнорируете сигналы организма

Правильное питание может стать диагнозом, если оно вдруг приобретает черты нездоровой зацикленности. Голодовки и забастовки никогда не проходят бесследно. Сознательный отказ от приёма пищи и резкое ограничение калорий могут привести к расстройствам пищевого поведения (РПП). Навязчивое желание похудеть, резкие перепады настроения, нарушение менструального цикла — первые признаки зарождающихся РПП. В результате могут развиться нервная анорексия, булимия и орторексия, предупреждает психолог.

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Решение. В этом случае нужна помощь специалиста. Особенно если человек осознаёт, что причиняет себе вред, но при этом продолжает это делать, то есть теряет контроль над ситуацией. Но одного понимания здесь мало. Справиться с РПП самостоятельно будет трудно — человеку попросту не хватит ресурсов.

Отстраняетесь от близких людей

Внимание к вашему питанию и телу вызывает агрессию и желание защититься? Близкие люди кажутся врагами? Постоянный контроль веса и тренировки — это самое главное? Если все ответы положительные, у нас плохая новость. Когда человек агрессивно реагирует на тех, кто пытается его остановить или просто выражает свои опасения, — это очень опасная штука. В таком состоянии он не осознает, что пора остановиться. Может активно терять в весе и всё ещё считать себя «полным». Всё это может привести к истощению организма.

Решение. Не ждите доброго волшебника. Пока чрезмерное увлечение ЗОЖ не привело к физиологическим нарушениям — ухудшению работы различных органов и систем, важно вовремя обратиться за помощью. Причём сделать это нужно в момент зарождения подобных тенденций. Понятно, что к психиатру стоит идти только в критическом состоянии, но обычная консультация с психологом тоже не навредит. По крайней мере, это надёжный способ удостовериться, что всё в порядке.

Злоупотребляете диетами, спортивным питанием и БАДами

Диета — это временное решение, предупреждает нутрициолог. Стоит её прекратить, как все привычки вернутся заново. К тому же это очень сложно с психологической точки зрения и может привести к обратному эффекту — набору веса и ожирению.

БАДами тоже не стоит увлекаться — большинство из них не проходят клинические испытания. То есть их эффективность не доказана. За последние годы наша еда стала очень скудной по количеству нутриентов и витаминов. По подсчётам ученых, говорит нутрициолог, необходимо съедать пять килограммов еды, чтобы собрать суточную дозу витаминов и минералов. Но покупать БАДы и витамины самостоятельно она не рекомендует. Важно смотреть на состав. Некоторым производителям можно доверять только под присмотром врача.

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Решение. Здесь важен осознанный подход к формированию здорового образа жизни. Обращайте внимание на качество еды, не забывайте про клетчатку и медленные углеводы — чувство сытости при этом сохраняется дольше. Когда это войдёт в привычку, не придётся себя в чём-то ограничивать.

Постоянно чувствуете голод

Есть часто и маленькими порциями — это миф. «На практике я вижу это постоянно, особенно у спортсменов. Но дробное питание нужно только тем, у кого есть серьёзные заболевания в острой стадии, например, гастрит или отсутствие желчного пузыря. Когда человек питается небольшими порциями, уровень сахара в крови и, соответственно, инсулина поднимается. Это может привести к развитию сахарного диабета», — предупреждает нутрициолог.

Решение. Оптимально питаться три раза в день: полноценный завтрак, обед и ужин. Реже не стоит. Это может спровоцировать различные заболевания желудочно-кишечного тракта. Перекусами баловаться тоже нежелательно — они поднимают уровень сахара в крови.

Часто практикуете сушку

Рельефное тело — мечта многих, мы знаем. Раньше сушку практиковали только бодибилдеры, сейчас — все, кому не лень. Но у всего есть последствия. «Продолжительная сушка может обернуться высоким уровнем холестерина, повреждением почек, остеопорозом, аномальным сердцебиением, дефицитом воды и микро- и макронутриентов», — говорит фитнес-тренер.

Решение. Избежать «побочек» можно, если соблюдать экстремальную низкоуглеводную диету для сушки в течение коротких периодов времени — не больше, чем несколько недель.

Ходите на тренировки каждый день

Посещать регулярно спортзал — это, конечно, похвально. Но проводить там по полдня — прямая дорога к изнеможению. «Не стоит этого делать. Беспрерывные тренировки могут привести к ухудшению результатов, снижению работоспособности, утомлению, негативным эффектам для здоровья, повышенному травматизму», — объясняет тренер.

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Решение. Заниматься стоит регулярно, но в меру. Представьте график, на котором исходная точка — время перед тренировкой, после наступает небольшой спад, а через некоторое время — рост. И ваша задача — всегда попадать в фазу роста. Среднестатистическим промежутком для неё считается время между тренировками на одну мышечную группу — это 48 часов. Лучше всего заниматься через день. Исключения составляют профессиональные спортсмены и некоторые занятия, предусматривающие тренировки чаще.