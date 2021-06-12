В тренде: самые стильные футболисты стартовавшего Евро

Стартовал чемпионат Европы по футболу. Пока футболисты готовятся к предстоящим играм и носят только спортивную форму, мы вспоминаем, как стильно они одеваются в повседневной жизни.

Чёрный низ, яркий верх Килиана Мбаппе

Игрок сборной Франции Килиан Мбаппе предпочитает быть ярким не только на поле, но и в выборе одежды и обуви. Футболисту нравится совмещать чёрные джинсы с футболками, свитшотами и бомберами красных и синих оттенков. К ним он подбирает уже полюбившиеся всем кеды Nike Jordan, детали которых сочетаются по цвету с верхней частью образа.

Нападающий французского клуба «ПСЖ» следит за трендами. При составлении луков он отдаёт предпочтение кастомизированным джинсовкам и вязаным толстовкам на молнии. Мбаппе уделяет особое внимание головным уборам. Шапки, бейсболки, панамы — незаменимые предметы его гардероба.

Любовь к орнаменту Поля Погба

Полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» Поль Погба отличается своими стильными образами в повседневной жизни. Он выбирает одежду с орнаментами и анималистическими вставками, что добавляет уникальности даже обычным джинсам. Ему нравится сочетать чёрные спортивные костюмы с цветными футболками и яркими сумками через плечо. Свои аутфиты футболист дополняет браслетами Cartier, серьгами и серебряными цепочками. В личном инстаграм-аккаунте Погба публикует семейные образы, которые отличаются видными принтами в стиле Versace и Gucci. Также он осветляет кудрявые волосы, что добавляет образам выразительности и свежести.

Логотипы в образах Мемфиса Депая

Отличительная черта в аутфитах нидерландского футболиста — совмещение базового верха с брюками разных принтов. Клетка, цветы и логотипы — незаменимые детали в образах Мемфиса. В его образах часто можно встретить одежду бренда Louis Vuitton. Об этом говорит обилие торговых марок, заменяющих принт на вещи. У футболиста есть свой бренд Memphis Depay Clothing, продукцию которого он часто использует при составлении образов. Ему нравится стилизовать люксовые вещи именитых брендов с базовыми вещами из своего магазина. Солнцезащитные очки — любимый аксессуар Мемфиса Депая. Если аутфит получается повседневным, то футболист может дополнить его очками, часами и массивной цепью с крестом.

Комфорт Алексея Миранчука

Игроку сборной России Алексею Миранчуку важно, чтобы вещи были комфортными и не стесняли движений. Он отдаёт предпочтение эффектным рубашкам с коротким рукавом и футболкам с заметными принтами. Их он носит с однотонными джинсами прямого кроя, а иногда добавляет выразительности образу и выбирает джинсы с цветовыми блоками. Подобно Мбаппе, Алексей уделяет особое внимание цветовому сочетанию в образе. Ему важно, чтобы все вещи гармонично смотрелись между собой, а яркие элементы находились по периметру всего аутфита. Сейчас в тренде украшения из бисера, и Алексей часто использует их в качестве аксессуаров. Бисерные браслеты он носит вместе с золотыми часами и украшениями Cartier. Это делает его аутфит лёгким и дерзким одновременно.

R’n’B классика Калверта-Льюина

Английский футболист Доминик Калверт-Льюин является большим любителем пиджаков. Он выбирает необычные материалы и интересную цветовую гамму для своих костюмов. Вельвет, бархат и жаккард делают его образы особенными и запоминающимися. Под пиджак Доминик надевает обычную белую футболку, а также не нагружает образ множеством аксессуаров. Единственное, что можно заметить на его руке, — это часы. Они гармонично смотрятся с костюмом и добавляют аутфиту решительности. Важная особенность стиля Калверта-Льюина — сочетание классического костюма с кедами. Такой тандем подойдёт как для посещения важного мероприятия, так и для встречи с друзьями в баре.