3 фильма, после которых вы не пропустите тренировку

У каждого бывают дни, когда всё валится из рук и ничего не получается. В такие моменты возникают лишь сомнения и неуверенность в своём успехе. Бегите подальше от таких мыслей! Мы знаем 3 фильма, которые помогут собраться и продолжить борьбу.

«Пазманский дьявол»

Американский фильм про выдающегося боксёра Винни Пациенца, роль которого исполнил Майлз Теллер. В конце 1991 года Пациенца отмечает завоевание второго чемпионского титула, после чего попадает в страшную аварию и получает сильнейшие травмы. «В тот момент я думал только о том, что никогда больше не смогу защитить свой титул чемпиона мира» — говорит Винни Пациенца. Бойцу ставят диагноз — перелом двух шейных позвонков и частичный паралич левой части туловища. Винни чудом остаётся жив. Казалось бы, всё, пришёл конец боксёрской карьере, но он не отступает. Пазманский дьявол делает невозможное: спустя год после аварии он возвращается на ринг.

«На острие»

Спортивная драма режиссёра Эдуарда Бордунова основана на реальной истории российских спортсменок и вышла на экраны всего через четыре года после событий, описываемых в ленте — после Олимпиады—2016. Именно тогда случилось противостояние олимпийских чемпионок Яны Егорян и Софьи Великой в финале. Софья летела на эти Игры за золотом, как и прежде. В её карьере уже было две Олимпиады и обе неудачные, но эти игры совсем не похожи на предыдущие.

«Сёрфер души»

Американский автобиографический фильм про сильную девушку Бетани Хэмилтон. С детства она увлекалась сёрфингом. Когда ей было 13 лет, с ней случилась ужасная трагедия: на неё напала акула. Девушка чуть не погибла и осталась без левой руки. Но Бетани обладала невероятной силой воли и настоящим характером, поэтому, несмотря ни на что, вновь встала на доску и начала принимать участие в соревнованиях на правах полностью здорового сёрфера. «Оглядываясь назад, могу сказать, что я не поменяла бы жизнь на другую, какой она, я думаю, должна была бы быть. Я просто приняла её такой, какая она есть», — говорит Бетани Хэмилтон.