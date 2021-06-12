5 полезных бесплатных приложений для путешествий

Вы точно знаете, что в любом путешествии ежесекундно появляется много вопросов. Некоторые из них отнимают много времени и сил для принятия решения. Есть способ избежать подобных ситуаций.

Мы собрали пять мобильных приложений для iPhone и Android, с которыми вам будет легко в любой поездке. Путешественники, вооружайтесь.

Фото: istockphoto.com

Путеводители «Афиши»

Бесплатные путеводители на русском языке: бары и рестораны, музеи и галереи, магазины известных брендов и не только, календари событий, карты, прогнозы погоды, полезные советы путешественникам, конвертация валют.

Доступны много городов по всему миру. Ищите в AppStore.

TripAdvisor

Многие подумают: «У меня это приложение на телефоне стоит с 2006 года. В чём прикол?». Главное, не как давно оно у вас, а как вы им пользуетесь. Многие отмечают, что действительно легко найти место, где поесть, переночевать или что посмотреть. Правдивые отзывы от настоящих пользователей. Очень удобно, что есть функция «Рядом со мной сейчас».

Доступно в AppStore и GooglePlay.

WiFi Finder

Удивлены? Мы тоже, но, оказывается, это реально. Не нужно будет в 12-й раз за день покупать кофе в ближайшей кофейне, чтобы получить ключ от всемирной паутины. Бесплатные Wi-Fi-точки, а также пароли к ним по всему миру.

Есть бесплатная и платная версии. Доступно в AppStore и GooglePlay.

«Говори и переводи»

Хороший переводчик «на слух». Скачайте приложение и начните разговор с вашим собеседником. Программа сама определит язык беседы и покажет текстовый перевод. Диалог останется в записи внутри приложения и позволит сохранить его в память смартфона.

Есть бесплатная и платная версии. Доступно в AppStore.

Фото: istockphoto.com

ParkMe Parking

Совершенно неважно, взяли ли вы автомобиль напрокат или приехали на своём. Уверяем, что вопрос с парковкой будет везде стоять довольно остро. А ведь так не хочется бегать и узнавать, где находится паркомат и как он работает. Программа ParkMe Parking подскажет и зарезервирует место на ближайшей дешёвой парковке. Работает в 500 городах мира.

Приложение бесплатное в AppStore и GooglePlay.

В современном мире смартфон — это не только соцсети и общение с друзьями. Это ещё и отличный помощник в любом вопросе. Приложения придут на помощь, чтобы сэкономить время и поднять настроение. А что ещё нужно во время долгожданной поездки?