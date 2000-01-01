Как приготовить поке? 8 простых шагов
Блюдо гавайской кухни станет отличным вариантом для правильного обеда.
Вам понадобятся:
киноа;
лосось;
авокадо;
водоросли чука;
листья кинзы;
редис;
морская капуста нори;
кунжут.
лосось;
авокадо;
водоросли чука;
листья кинзы;
редис;
морская капуста нори;
кунжут.
Для основы киноа промываем и заливаем водой в соотношении 1:2. Варим 10 минут на сильном огне, затем выключаем плиту и оставляем под крышкой на 15-20 минут, затем выкладываем на тарелку.
Слабосолёный лосось нарезаем кубиками и выкладываем рядом с киноа.
Далее добавляем немного водорослей чука.
Авокадо можно нарезать так, как нравится, и выложить в боул.
Затем тонкими кружочками нарезаем редис.
Морскую капусту режем ножницами на полоски, листья кинзы отрываем от стебля и выкладываем на тарелку.
Посыпаем кунжутом и подаём. По желанию можно заправить оливковым маслом, лимоном и соевым соусом.
Вообще, поке можно приготовить из того, что пожелает душа.
Вообще, поке можно приготовить из того, что пожелает душа.
Как приготовить поке? 8 простых шагов
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