4 способа развить выносливость

Этот навык необходим не только профессиональным спортсменам.

Под выносливостью принято понимать способность эффективно выполнять упражнения, преодолевая развивающуюся усталость. Человек, у которого этот скилл хорошо развит, может выполнить большее число подходов и не переутомиться.

Андрей Чесно рассказал нам, какой бывает выносливость, и поделился эффективными способами её тренировки.

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Как действуют спортсмены

Профессиональные спортсмены делят выносливость на общую и специальную, аэробную и анаэробную, мышечную и вегетативную, скоростную и силовую.

Для развития общей выносливости можно бегать, ходить на лыжах или ездить на велосипеде.

Упражнения для развития этого скилла должны выполняться в зонах умеренной и средней мощности (пульс 110-150 ударов в минуту), а их продолжительность может достигать 60-90 минут.



Специальную выносливость разделяют на скоростную и скоростно-силовую.

Андрей Чесно Мастер спорта и тренер по лёгкой атлетике Для развития скоростной выносливости используют интервальный метод. Часто спортсмены стараются пройти дистанцию с максимальной интенсивностью. Предельная продолжительность работы в максимальной зоне мощности (пульс от 180 ударов в минуту) не превышает 15-20 секунд.

Для развития силовой выносливости используют разнообразные упражнения с отягощениями. Спортсмен, работая с весом, выполняет упражнение многократно до значительного утомления.

Для развития этого навыка в играх и единоборствах увеличивают продолжительность периодов, раундов или схваток, повышают интенсивность и уменьшают интервалы отдыха.

Фото: istockphoto.com

Как развить выносливость:

Непрофессиональные спортсмены могут себе позволить не работать на максималках и тренировать скилл более щадящими способами:

Плавание на 200-300 м

Это самый удобный и доступный способ. Им можно заниматься круглый год, потому что бассейны есть в каждом спортивном комплексе или фитнес-клубе.

Передвижение на лыжах (3, 5 и 10 км)

Это подойдёт любителям зимних видов спорта. Бегая на лыжах, можно не только тренировать выносливость, но и наслаждаться приятными лесными или горными пейзажами. Это зарядит вас хорошим настроением и энергией.

Кросс в течение 20-30 минут

Помимо развития выносливости, бег улучшает работу сердца. Из-за этого клетки организма обогащаются кислородом.

Езда на велосипеде на длинные дистанции (от 10 км)

Вместо того чтобы стоять в пробках в душном транспорте, можно прокатиться на велосипеде. Если будете кататься регулярно, сможете достичь нескольких целей: сэкономите время, сохраните экологию и потренируете мышцы.