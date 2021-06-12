Поп-ит или симпл-димпл? Как работают антистрессы

Один из трендов этой весны — новые игрушки-антистресс: поп-ит, симпл-димпл и сквиш. Все они завирусились примерно одновременно. И в соцсетях даже появились мемы о том, как различать новинки. Пока миллениалы пытались разобраться в английских названиях, зумеры уже вовсю снимали вирусные видео для TikTok.

Несмотря на фурор, который произвели несколько игрушек, сами антистрессы — история не новая. Вспомните те же спиннеры, популярные несколько лет назад. Они работают по схожему принципу — помогают снять стресс, отвлечься и успокоиться. Но почему? Отвечаем на этот вопрос вместе с психологом Надеждой Пожаровой.

Что такое поп-ит и симпл-димпл?

Название игрушки с английского переводится как «лопни это» — pop it. По сути, работает она так же, как и пупырчатая бумага, только «лопать» поп-ит можно сколько угодно раз. При нажатии полусферы на игрушке выгибаются в другую сторону, издавая характерный звук, после чего её можно перевернуть и продолжить игру. Сейчас поп-ит можно найти в самых разных цветах, формах и размерах: от «классических» радужных квадратов и кругов до разноцветных цветов, сердец и даже животных.

Фото: istockphoto.com

Симпл-димпл работает по тому же принципу, что и поп-ит. Но отличается, как правило, меньшим размером и количеством пупырок.

Почему антистрессы помогают успокоиться?

Если говорить про антистрессы в целом, то, как правило, они работают по принципу включения мелкой моторики. То есть благодаря тому, что человек перебирает в руках какие-то предметы, он переводит фокус внимания на них и условно возвращается в момент. Также стоит сказать про осязание. Подключая органы чувств, человек стабилизирует свой эмоциональный фон. Например, вам тревожно и вы не можете избавиться от этого чувства, замыкаетесь на своих эмоциях и мыслях. А благодаря органам чувств и работе мелкой моторики можно вернуться «в тело», заземлиться — почувствовать, что вы находитесь здесь и сейчас.

Фото: istockphoto.com

Кроме того, последовательные движения позволяют почувствовать определённую стабильность, устойчивость. Человек осознаёт, что он может что-то контролировать. И поп-иты во многом помогают успокоиться именно за счёт этого. Лопая все пупырки, а потом возвращая их назад, мы понимаем, что в наших руках механизм, которым мы можем управлять. Когда у человека возникает ощущение, что он никак не может влиять на свою жизнь, и у него не получается успокоиться, когда одолевает тревога — такие антистрессы, как поп-ит, помогают.

В целом антистрессы могут помочь при тревожности, поэтому важно держать их под рукой. Например, брать с собой чётки, камушки или нечто подобное. При высоком уровне страха или тревоги психолог рекомендует пожевать что-нибудь или поперебирать в руках. Так вы почувствуете, что можете управлять хотя бы собственным телом.

Какой эффект дают разные виды антистрессов?

Существует множество видов антистресс-игрушек, поп-ит — лишь один из последних. Некоторые из них даже задействуют в специальных видах психотерапии. Например, кинестетический песок помогает выравнивать психоэмоциональный фон, снижает общий уровень тревожности, развивает мелкую моторику, концентрацию внимания, помогает выгружать бессознательный материал.

Фото: istockphoto.com

В случае с поп-итами подключается ещё и цветотерапия. Яркие цвета также влияют на психоэмоциональное состояние человека. В зависимости от оттенков, которые выбирает ребёнок или взрослый, можно говорить об их ощущениях: с чем ассоциируется тот или иной цвет, насколько с ним комфортно.

Кроме того, работа с подобными антистрессами — это телесная терапия. Мы подключаем тело, и это помогает лучше его ощущать.