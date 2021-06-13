В зал, как на бал: что будет с кожей, если краситься на тренировку?
Макияж во время активных занятий — не очень хорошая идея.
Каждый из нас хотя бы раз в жизни приходил на тренировку при полном параде — ведь никогда не знаешь, с кем столкнёшься. Плюс иногда без этого просто не обойтись, особенно если нужно замазать предательский прыщ или после занятий пойти на важную встречу. Но не навредит ли это коже?
Разбираемся с Альбиной Хисамовой и Марианой Мерян.
Можно ли краситься на тренировку?
Косметологи и визажисты не советуют этого делать. Но если уж очень сильно приспичило и вы хотите сделать мейкап, то можно использовать более щадящие средства.
Альбина Хисамова
Визажист
Я бы рекомендовала оставлять лицо чистым, особенно если это активный спорт. Если вы стесняетесь высыпаний или покраснений, то вместо обычного тональника можно нанести какой-то лёгкий BB-крем – он выровняет цвет лица. На глаза я бы нанесла термозащитную тушь, а на губы – бальзам. Этого будет достаточно. То же самое касается тренировок на улице – здесь важно ухаживать за губами. На своём личном примере могу сказать, что во время бега на свежем воздухе, кожа губ пересыхает. Это сильно отвлекает. Но наносить нужно именно уходовые средства, а не блески.
Визажист рекомендует разграничивать учебу, работу и спорт. В боевом раскрасе на тренировке нет необходимости.
Фото: istockphoto.com
Какие могут быть последствия?
Как ни крути, во время интенсивных занятий мы активно двигаемся, потеем, нам жарко, мы соприкасаемся с инвентарём. Всё это относится и к лицу в том числе. Под слоем тонального крема кожа не дышит. А тот факт, что он растекается вместе с потом по лицу — далеко не самое приятное ощущение. Да и со стороны это выглядит не очень эстетично. То есть на активных занятиях или беге на свежем воздухе макияж теряет всякий смысл. Плюс во время тренировок активно выделяется кожное сало, которое смешивается с тональным кремом.
Кроме раздражения и сухости, вы рискуете столкнуться с другими серьёзными проблемами. Поэтому лучше всего полностью очищать кожу перед тренировкой.
Мариана Мерян
Косметолог-эстетист
Во время тренировки через поры выделяется пот и токсины – организм таким образом очищается, а макияж этому процессу препятствует. Как результат – в порах остаются загрязнения, появляются комедоны, чёрные точки и неровный рельеф кожи. А ещё этот процесс со временем может привести к чувствительности кожи – снижению местного иммунитета и покраснениям. То есть в дальнейшем кожа будет реагировать на внешние факторы не лучшим образом.
Фото: istockphoto.com
Как этого избежать?
Нужно вовремя очищать кожу до и после тренировки. Самое лучшее решение — это гидрофильное мало. Средство хорошо растворяет и макияж, и загрязнения, и пот. Чтобы подготовить кожу к спорту, достаточно умывать лицо, использовать тоник и наносить увлажняющий крем. Если это занятия на свежем воздухе, обязательно используйте и SPF-крем поверх основного дневного. Причём наносить важно не только на лицо, но и на шею, зону декольте, руки, плечи, уши и другие открытые места. Это важно, особенно сейчас — летом на солнце.
И ещё важный момент. Даже если вы не пользуетесь косметикой во время тренировок, это не значит, что потом не надо умывать лицо. Надо! Просто ополоснуться и промокнуть его полотенцем будет недостаточно. Носите с собой в спортзал мягкое очищающее средство и используйте его во время принятия душа. После этого не забывайте также наносить увлажняющий крем для лица — коже нужно помочь восстановить водный баланс. Если следовать этому правилу, она скажет вам спасибо.
В идеале лучше делать акцент на здоровую кожу. В отличие от макияжа, она всегда будет в тренде и везде к месту. А прихорашиваться и делать мейкап лучше по особым случаям.