В зал, как на бал: что будет с кожей, если краситься на тренировку?

Каждый из нас хотя бы раз в жизни приходил на тренировку при полном параде — ведь никогда не знаешь, с кем столкнёшься. Плюс иногда без этого просто не обойтись, особенно если нужно замазать предательский прыщ или после занятий пойти на важную встречу. Но не навредит ли это коже?

Разбираемся с Альбиной Хисамовой и Марианой Мерян.

Можно ли краситься на тренировку?

Косметологи и визажисты не советуют этого делать. Но если уж очень сильно приспичило и вы хотите сделать мейкап, то можно использовать более щадящие средства.

Альбина Хисамова Визажист Я бы рекомендовала оставлять лицо чистым, особенно если это активный спорт. Если вы стесняетесь высыпаний или покраснений, то вместо обычного тональника можно нанести какой-то лёгкий BB-крем – он выровняет цвет лица. На глаза я бы нанесла термозащитную тушь, а на губы – бальзам. Этого будет достаточно. То же самое касается тренировок на улице – здесь важно ухаживать за губами. На своём личном примере могу сказать, что во время бега на свежем воздухе, кожа губ пересыхает. Это сильно отвлекает. Но наносить нужно именно уходовые средства, а не блески.

Визажист рекомендует разграничивать учебу, работу и спорт. В боевом раскрасе на тренировке нет необходимости.

Фото: istockphoto.com

Какие могут быть последствия?

Как ни крути, во время интенсивных занятий мы активно двигаемся, потеем, нам жарко, мы соприкасаемся с инвентарём. Всё это относится и к лицу в том числе. Под слоем тонального крема кожа не дышит. А тот факт, что он растекается вместе с потом по лицу — далеко не самое приятное ощущение. Да и со стороны это выглядит не очень эстетично. То есть на активных занятиях или беге на свежем воздухе макияж теряет всякий смысл. Плюс во время тренировок активно выделяется кожное сало, которое смешивается с тональным кремом.



Кроме раздражения и сухости, вы рискуете столкнуться с другими серьёзными проблемами. Поэтому лучше всего полностью очищать кожу перед тренировкой.

Мариана Мерян Косметолог-эстетист Во время тренировки через поры выделяется пот и токсины – организм таким образом очищается, а макияж этому процессу препятствует. Как результат – в порах остаются загрязнения, появляются комедоны, чёрные точки и неровный рельеф кожи. А ещё этот процесс со временем может привести к чувствительности кожи – снижению местного иммунитета и покраснениям. То есть в дальнейшем кожа будет реагировать на внешние факторы не лучшим образом.

Фото: istockphoto.com

Как этого избежать?

Нужно вовремя очищать кожу до и после тренировки. Самое лучшее решение — это гидрофильное мало. Средство хорошо растворяет и макияж, и загрязнения, и пот. Чтобы подготовить кожу к спорту, достаточно умывать лицо, использовать тоник и наносить увлажняющий крем. Если это занятия на свежем воздухе, обязательно используйте и SPF-крем поверх основного дневного. Причём наносить важно не только на лицо, но и на шею, зону декольте, руки, плечи, уши и другие открытые места. Это важно, особенно сейчас — летом на солнце.

И ещё важный момент. Даже если вы не пользуетесь косметикой во время тренировок, это не значит, что потом не надо умывать лицо. Надо! Просто ополоснуться и промокнуть его полотенцем будет недостаточно. Носите с собой в спортзал мягкое очищающее средство и используйте его во время принятия душа. После этого не забывайте также наносить увлажняющий крем для лица — коже нужно помочь восстановить водный баланс. Если следовать этому правилу, она скажет вам спасибо.



В идеале лучше делать акцент на здоровую кожу. В отличие от макияжа, она всегда будет в тренде и везде к месту. А прихорашиваться и делать мейкап лучше по особым случаям.