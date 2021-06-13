Культовый зож: 5 фитнес-привычек из популярных фильмов

Правда ли работает то, что мы видим на экране, или это очередное художественное преувеличение?

Здоровый образ жизни — это не просто тренд, а необходимость, чтобы хорошо себя чувствовать и минимизировать проблемы со здоровьем. Ведь каждый день на него влияет большое количество разнообразных факторов.

У каждого есть любимые фильмы и сериалы. И порой мы хотим быть похожими на главных героев, поэтому начинаем подражать их поведению. Вместе с нутрициологом Анной Гарновой разбираем зож-привычки героев из популярных картин. Действительно ли они помогают поддерживать форму и так ли на самом деле полезны?

Сила йоги в «Ешь. Молись. Люби»

Героиня Элизабет Гилберт внезапно переезжает в Индию. На эти перемены её подтолкнул мир йоги. В другой стране девушка начинает заниматься чаще. Йога помогает ей избавиться от депрессии, учит спокойствию и, в качестве приятного бонуса, делает тело более подтянутым.

Фото: Кадр из фильма

Способна ли йога помочь в похудении или без правильного питания не обойтись? Любая физическая активность — это 20% результата по работе с телом. Но без этих 20% ничего не выйдет. Йога — это великолепно и замечательно, но если цель — рекомпозиция тела, то без корректировки рациона достичь цели не получится, считает нутрициолог.

Утренняя пробежка в «Я худею»

Главная героиня Аня любит вкусно поесть и из-за этого набрала лишние килограммы. Это не пришлось по вкусу её парню, который одержим зож и фитнесом, поэтому он бросает девушку. Однако Аня не готова просто так сдаться. При поддержке лучшей подруги и увлечённого здоровым образом жизни добряка Коли она начинает менять свои привычки. Например, бегать по утрам.

Фото: Кадр из фильма

Некоторые чувствуют себя наиболее выносливыми и мотивированными именно с утра. Тогда бег в начале дня — прекрасное решение. Он даёт заряд энергии и позволяет провести время наедине с собой — для многих это сродни медитации. Однако есть и те, кому физически легче бегать днём или вечером — это тоже нормально. Всё индивидуально. А время, в которое вы бегаете, не влияет на процесс похудения!

Утренняя зарядка с «Усатым нянем»

В советском фильме «Усатый нянь» главный герой проводил в детском саду зарядку. Так ли она нужна на самом деле?

Фото: Кадр из фильма

Если день предстоит насыщенный, то утро стоит начать с лёгкой физической активности. Зарядка поможет:

пробудить тело и подготовить его к новому дню;

минимизировать риски микротравм в течение дня;

улучшить умственные способности;

укрепить силу воли.

Плотный завтрак в «Дьявол носит Прада»

Каждое утро Миранда Пристли, главный редактор «Подиума», ела: четыре ломтика бекона, две колбаски, мягкий датский сыр, чашку латте со сливками и двумя кусочками нерафинированного сахара. Но так ли полезен плотный завтрак?

Фото: Кадр из фильма

Плотный — это понятие довольно размытое. Оптимальный завтрак для необходимого гормонального отклика должен содержать белок и жир. Жиросодержащие продукты нужны и для работы желудочно-кишечного тракта: они помогают активизировать желчный пузырь.

Завтракать рекомендуется в течение 1-2 часов после пробуждения. А вот от сладких продуктов стоит воздержаться: они не дают необходимого гормонального и инсулинового отклика.

Соковое голодание в фильме «Толстый, больной и почти мёртвый»

В фильме рассказывается история 40-летнего австралийца Джо Кросса, который многие годы страдал от избыточного веса. С подобным вердиктом мужчина соглашаться наотрез отказался. Он выбросил все лекарства, которые принимал в течение восьми лет, купил соковыжималку, сел в машину и отправился в длительное двухмесячное путешествие. Всё это время Джо, вес которого изначально составлял 150 кг, питался исключительно свежевыжатыми фруктовыми и овощными соками.

Фото: Кадр из фильма

Любое голодание должно проводиться под наблюдением врача, предупреждает нутрициолог. При проблемах с ЖКТ и признаках расстройств пищевого поведения вообще не стоит заниматься подобными практиками.