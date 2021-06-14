Сезон клещей: как защитить себя и что делать при укусе

Новостные ленты пестрят тревожными сообщениями: количество обращений в российские клиники по поводу укусов клещей заметно выросло. Роспотребнадзор на начало июня зафиксировал около 160 тысяч лабораторных анализов клещей, а прививки от энцефалита сделали порядка 2,2 млн человек. Тёплый апрель в средней полосе привёл к тому, что «сезон клещей» начался даже раньше, чем обычно, и в июне призывы быть осторожнее на природе слышны всё активнее. О том, что делать, если вы обнаружите клеща на себе, и чем он может быть опасен, рассказывает врач общей практики, семейный врач Европейского Медицинского Центра Дмитрий Трошин.

Чем опасны клещи?

Клещи — переносчики бактерий и вирусов. Для человека очень опасен вирус клещевого энцефалита, также надо опасаться бактерий: боррелии, анаплазмы, риккетсии и эрлихии. При попадании в организм они вызывают серьёзные заболевания.

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К сожалению, многие забывают о том, что опасность представляют не только те клещи, которые вас укусили. Если пить сырое — непастеризованное — молоко на территориях, где имеются энцефалитные клещи, тоже можно заразиться. Кроме того, клеща может занести в дом животное. А бывает, что инфекция попадает в рану на коже при расчёсывании.

Так что опасны не только клещи: осторожность в принципе надо соблюдать, находясь на территории, где могут быть эти насекомые.

Когда клещи наиболее опасны?

В разных регионах периоды пиковой опасности отличаются. Общая рекомендация такая: нужно быть осторожнее с наступлением тёплой весны и схождением снега. Наиболее опасный сезон начинается в мае.

Как защититься от клещей?

Прежде всего надо уточнить, какие районы считаются эндемичными. Риск «подцепить» клеща есть везде, но ряд регионов входит в так называемую «красную» зону по энцефалиту и прочим инфекциям. Если вам предстоит поездка в один из них, лучше заблаговременно сделать прививку.

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Конечно, укусов клещей желательно избегать, даже если вы вакцинированы. Рекомендации очень простые и они не меняются из года в год. Если вы идёте в лес, одежда должна быть с длинным рукавом, штанины лучше заправить в носки и в высокую обувь. Ведь клещи часто кусают в запястья и щиколотки, которые оказываются открытыми. Не забывайте про шею и голову: надевайте головной убор или косынку, используйте шейные платки или выбирайте кофты и куртки с высоким воротом. Лучше, если одежда будет светлая: на ней клещей хорошо видно и можно вовремя снять. Когда находитесь в лесу, осматривайте себя время от времени: так насекомое можно заметить, пока оно не успело укусить.

В жаркий сезон эти рекомендации многим соблюдать не хочется, закрытая одежда не очень комфортна, но последствия укуса клеща слишком опасны.

Что делать, если обнаружили на себе клеща?

В идеале, чтобы удалить клеща правильно и полностью, надо обратиться к специалисту (при неправильном удалении в коже часто остаётся головка насекомого). Но такая возможность есть не всегда, поэтому самостоятельно можно сделать следующее:

Взять клеща пинцетом или чистыми руками, держать его как можно ближе к головке и повернуть вокруг оси. Так вы как бы выкручиваете клеща из кожи. Продезинфицировать место укуса. Вымыть руки с мылом. Клеща положить в закрытый контейнер, куда также поместить кусочек влажной ваты. Надписать дату укуса, при возможности — время, а также территорию, на которой произошло заражение. Эта информация важна для врачей. Если вы не можете сразу привезти клеща на анализ, положите контейнер в холодильник. Хранить его можно не более трёх дней, дальше клещ непригоден для анализа. Привезти контейнер в лабораторию.

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Если вы находились на эндемичной территории и у вас нет прививки, стоит сделать инъекцию иммуноглобулина, но уложиться в 72 часа после укуса.