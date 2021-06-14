Больше никаких копий: Nike запатентовал Air Jordan 1

Много лет компания Nike борется за сохранение своих самых знаковых моделей. Но из года в год продолжают появляться дизайнеры, которые создают более или менее приближённые аналоги. Теперь контрабандистам придётся туго.

1 июня управление по патентам и товарным знакам США выдало Nike официально зарегистрированные свидетельства на торговые образцы трёх моделей: Air Jordan 1, Air Jordan 1 Low и Air Jordan 1 Low SE. Следует отметить, что Air Jordan 1 Mid не защищены товарным знаком, возможно, потому, что он похож на AJ1 High во всех отношениях, кроме высоты «воротника».



Благодаря этому у Nike есть значительно больше возможностей преследовать бренды или отдельных лиц, которые «контрафактно» выпускают или копируют дизайн, не внося существенных изменений в его структурный состав.

Патент распространяется на узнаваемые детали на поверхности кроссовка (такие как панель с отверстиями для шнурков и прошивка подошвы) и их положение относительно друг друга. Цветовые решения как особенность модели не заявляются.