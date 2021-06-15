Куда поехать отдыхать в России летом 2021 года?

Опять думали полететь в Сочи или Ялту? Рассмотрите другие варианты!

Нестабильная ситуация с пандемией коронавируса всё ещё мешает туристам путешествовать по многим странам. Мы не отчаиваемся и предлагаем вам несколько мест в пределах России, где можно отлично провести лето.

Не надейтесь увидеть в этом списке Сочи и Крым!

Астраханская область

Астрахань — прекрасный волжский город с историческим наследием. В центре сохранились красивые церкви и гражданская постройка позапрошлого века.

Отдельно стоит посоветовать к посещению саму область. Природные богатства, доступные для каждого: озеро Баскунчак и долина лотосов. Солёное озеро Баскунчак с водой бело-розового цвета не только поражает красотой, но и обладает лечебными свойствами. А долину лотосов как раз лучше посещать с июля до сентября, чтобы застать сезон цветения.

Мурманская область

Многие едут в Заполярье зимой, чтобы попасть на горнолыжные курорты и увидеть белые ночи. Но рекомендуем вам посетить Мурманск и Кировск летом.

В это время года здесь комфортная температура без знойной жары. В регионе очень интересная северная природа. Кроме того, в Мурманской области бывает полярный день, когда солнце не заходит за горизонт.



Что касается достопримечательностей, то Мурманск в первую очередь богат разнообразием кораблей, ледоколов, памятников морякам и музеев военно-морского флота. Полюбоваться морскими пейзажами можно с мыса Абрам-Мыс с видом на Кольский залив.



Также стоит посетить малоизвестный полуостров Рыбачий. Здесь можно созерцать природу, не тронутую руками человека.

Камчатский край

Настоящее богатство и чудо России — Камчатка. Здесь можно попутешествовать по долине гейзеров, заглянуть внутрь вулкана и даже познакомиться с опасной флорой и фауной.

Любителям походов и экстремального отдыха точно сюда. В окрестностях Петропавловска-Камчатского можно наловить рыбу, сварить вкуснейшую уху, полетать на параплане и искупаться в горячих бассейнах. Однако рекомендуем нанять гида или проводника. На Камчатке не исключены встречи с медведями.

Республика Хакасия

В Хакасии целое скопление озёр. Самое большое из них — минеральное Белё. Вода в этих озёрах остаётся свежей и прохладной даже в самые жаркие дни.

В республике можно поселиться в юрте, сходить в баню на берегу озёра, попробовать SUP-сёрфинг и порыбачить на пресных озёрах. Кстати, лечебные санатории здесь не хуже, чем в Кавминводах. Пляжи здесь относительно немноголюдны.

Азовское море

Преимущество этого моря в том, что оно мелкое. Уже в мае оно прогревается настолько, что становится комфортным для купания. Также на многих курортах Азовского моря песчаное дно.

А если вы планируете отдыхать с детьми, загляните в аквапарк, дельфинарий или на крокодиловую ферму.