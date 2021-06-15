«Просто успокойся»: что такое тревога и как с ней справляться?

Прошлогодняя пандемия и долгий период самоизоляции повлияли и на ментальное состояние людей. Так, в 2020 году к психологам обращались на 89% чаще по сравнению с 2019. Из-за постоянного стресса многие сталкиваются с навязчивым чувством тревоги и беспокойства. Избавиться от него и успокоиться бывает нелегко. Психолог Надежда Пожарова рассказывает, как отличить тревогу от тревожности, когда пора обращаться к специалисту и как можно перебороть это чувство.

Чем тревога отличается от тревожности?

Тревожность — это устойчивая черта человека, которая со временем становится его частью. Как правило, есть некая причина, из-за которой необходимо было сформировать такое качество. Психика и тело стремятся к тому, чтобы помогать человеку. И если он постоянно находится в состоянии стресса, если у него непростая обстановка в семье, буллинг в школе, тяжёлая социализация, проблемы с друзьями и т.д., тогда и развивается такое качество, как тревожность.

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Если говорить про тревогу, это эмоциональное состояние, которое возникает при определённых обстоятельствах. Оно может возникать как у тревожных, так и у нетревожных людей. Тревога — это сигнал некой угрозы для человека, в такой ситуации он в первую очередь беспокоится о своей безопасности. И работать важно именно с этим ощущением.

Тревога — в отличие от страха — чаще всего носит неопределённый характер. Так, у человека есть ряд убеждений, на которых строится его восприятие мира и себя. И расхождения реальности с этими убеждениями могут вызывать неприятное чувство небезопасности. Например, кто-то убеждён, что нужно постоянно работать, расти и развиваться. И если он на какое-то время прекратит, сделает паузу и отдохнёт, ему будет казаться, что его конкуренты на шаг впереди. Тогда у человека возникает постоянное ощущение, что он во всём недостаточен, всего вокруг недостаточно, а если он сейчас расслабится, обязательно случится что-то плохое.

Многие путают тревожность и тревогу и ошибочно пытаются бороться с первой, вместо того чтобы работать со второй.

Как побороть чувство тревоги?

Работать с ограничивающими убеждениями

Первое, с чего стоит начать, — работа с ограничивающими убеждениями. Нужно осознать, из-за чего такое происходит. Бывает и так, что у человека стабильная работа, всё гармонично в семье, но при этом он всё равно то и дело сталкивается с тревогой. Необходимо разобраться в причинах.

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Фокусироваться на собственном теле

Затем очень хорошо использовать мелкую моторику и возвращать фокус внимания на своё тело. Это телесные практики, техники заземления, осознанного дыхания.

Надежда: В момент тревожности нужно не уходить в смартфон или телевизор, а наоборот, оставаться «в жизни»: смотреть в окно, наблюдать, как птички летают, дышать воздухом, смотреть за чем-то ещё. Очень важно не уходить в другую реальность — от этого не станет менее тревожно, только окажете себе медвежью услугу.

Распознавать другие чувства

Часто при тревоге люди пытаются заглушить эти чувства. Начинают много есть, суетиться. В такой момент важно обнаружить, какие ещё сопутствующие чувства вы переживаете. Например, чувство страха ( вдруг отвергнут или бросят), ощущение собственной неполноценности, отсутствия автономности, нарушения границ. Здесь важно отметить, что именно вызвало тревогу.

Как понять, что стоит обратиться к специалисту?

Если приступы тревоги настолько сильные, что это мешает жить, пора обратиться за помощью к психологу.

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К тревожным звоночкам относятся:

нарушения сна;

психосоматических реакции: постоянное мышечное напряжение, головные боли, синдром раздражённого кишечника;

низкая концентрация внимания;

постоянная раздражительность.

Не стоит терпеть и ждать, что всё само пройдёт, — тревожность может перерасти в более тяжёлые заболевания.