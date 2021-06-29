О, спорт, ты жизнь: как бег помог двум мальчикам побороть рак?

Благотворительные забеги иногда могут спасти людей и дать им ещё один шанс.

Беговое движение в России с каждым годом становится сильнее и крепче. На дорожках, набережных, по улицам, в парках и лесах, вдоль дорог по всей стране всё чаще встречаются любители бега. Ранним утром, днём, в обеденный перерыв, поздним вечером или даже ночью. Под забеги планируют отпуска, берут отгулы, едут и летят из разных уголков России. К ним тщательно (и не очень) готовятся днями, неделями, месяцами.

Всё ради того, чтобы выйти на старт, покорить новый горизонт, поставить личный рекорд или приобрести яркие впечатления на всю жизнь. И самое важное, что эти люди полны любви не только к бегу, но и к жизни. Они открытые, щедрые, добрые, весёлые — независимо от возраста, пола или социального статуса.

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Организатор самых знаковых и масштабных забегов России — Беговое сообщество — уже более восьми лет мотивирует людей вести здоровый и активный образ жизни, бросать себе смелые вызовы, быть в движении. Кроме того, они показывают и доказывают, что бег — ещё и уникальная возможность делать по-настоящему добрые дела.

Дмитрий Тарасов Основатель Бегового сообщества Когда мы создавали забеги, то обратили внимание на существование общего тренда — взаимодействие крупнейших марафонов мира с благотворительными фондами. Как правило, аудитория стартов очень открытая, они готовы помогать и поддерживать. Так мы приняли решение в год работать с одним генеральным партнёром в лице основного благотворительного фонда и ещё с семью, которым даём право бесплатного размещения на наших выставках и дарим определённое количество слотов под забеги.



У наших стартов достаточно большая аудитория, которая, как мы считаем, способна делать добрые дела. Мы продолжаем развиваться в этом направлении и будем счастливы, если наша совместная деятельность с благотворительными фондами поможет ещё большему количеству людей.

Третий год подряд фонд «Линия жизни» выступает благотворительным партнёром серии забегов. Регистрируясь на мероприятия Бегового сообщества, каждый может сделать пожертвование и помочь подопечным фонда. Так, спортсменов ждут не только сотни километров трасс в Москве и Санкт-Петербурге, настоящие беговые праздники, но и действительно счастливые добрые истории, важной частью которых они сами и являются. Ведь у забегов появляются очень значимые серьёзные победители.

Фото: unsplash.com/@jonasjaekenmedia

Участники стартов Бегового сообщества за 2019 год собрали на лечение детей 2 123 583 рублей, за 2020 год — 1 363 384 рублей, а за недавно начавшийся беговой сезон — 2021 (данные, включая апрель) — 1 396 780 рублей.

Фаина Захарова Президент фонда «Линия жизни» Мы регулярно взаимодействуем с организаторами различных забегов. Ведь коллективные спортивные мероприятия не только положительно влияют на развитие и продвижение ЗОЖ в обществе, но и помогают собрать средства и помочь тем, кто в этом нуждается. А старты популярны по всему миру и собирают тысячи участников.



Мы рады, что это движение активно развивается и у нас в стране, давая возможность каждому желающему совместить полезное занятие спортом с добрыми делами.

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История Глеба Старикова

В феврале 2019 года врачи «Научно-практического центра специализированной медицинской помощи детям имени В. Ф. Войно-Ясенецкого Департамента здравоохранения города Москвы» поставили Глебу Старикову 2006 года рождения жуткий диагноз — остеосаркома дистального эпиметадиафиза левой бедренной кости.

Остеосаркома — самый частый вид рака костей, с которым сталкиваются достаточно молодые люди — до 40 лет. Чаще всего болезнь поражает подростков в период полового созревания. В основном опухоль возникает в костях рук или ног рядом с суставами, при этом она достаточно агрессивна и может быстро давать метастазы.

К лечению мальчика приступили незамедлительно. Несмотря на тяжёлые курсы химиотерапии, жизнерадостный Глеб мужественно сражался за будущее и даже в больничных стенах отлично завершил школьный год — шестой класс он закончил со средним балом 4,75.

Однако борьба с остеосаркомой была невозможна без операции — Глебу нужно было удалить поражённый раковыми клетками кусок кости и провести реконструкцию с помощью неинвазивного раздвижного эндопротеза индивидуального изготовления. Этот протез необходим, поскольку подростковый организм на момент операции ещё не сформирован — дальнейший рост и появление разницы в длине ног может привести к тяжёлым проблемам с позвоночником и крайне негативно сказаться на здоровье.

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Необходимую сумму помогало собрать «Беговое сообщество». На старты вышло огромное количество неравнодушных спортсменов: поодиночке, семьями и целыми корпоративными командами, среди бегунов были даже медики — члены сборной Российской детской клинической больницы. В одном из забегов принял участие старший брат Глеба — Георгий.

Если бы мой брат смог пробежать марафон, узнав, что люди помогают ему, он бы это сделал. Но так как он не может, считаю, что это мой долг.

Уже в августе 2019 года Глебу Старикову успешно провели операцию. Вместе с семьёй они регулярно выбираются на дачу, всё же восстановление после химиотерапии идёт долго, но Стариковы полны оптимизма — устойчивая ремиссия достигнута благодаря усилиям врачей и финансовой помощи неравнодушных людей, которые стали для него вдохновением и поддержкой.

История Матвея Сорокина

Зимой 2019 года десятилетнему Матвею Сорокину, ученику четвёртого класса, наслаждавшемуся беззаботным детством и мечтавшему о собаке породы корги, поставили диагноз — остеосаркома большеберцовой кости. Последнюю четверть школьного года мальчик уже учился в стенах «Морозовской детской городской клинической больницы Департамента здравоохранения города Москвы». Отец мальчика, Дмитрий Сорокин, рассказал, что Матвей почти год безвылазно провёл в больнице, были только короткие выписки. В целом лечение заняло полтора года. В общей сложности ребёнок прошёл 12 курсов химиотерапии. Переносил по-разному, поначалу плохо — был сильный ожог слизистой, а потом всё нормализовалось.

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Чтобы Матвей смог выздороветь и вновь начать ходить, врачам требовалось не только удалить поражённый участок кости, но и заменить его эндопротезом. В подобных случаях «обычный» протез не сработает — ребёнок продолжает расти, и с ростом разница в длине ног становится очевидной. Это может привести к серьёзной деформации позвоночника и новым проблемам со здоровьем, не говоря уже о том, как сильно это может повлиять на самооценку подростка. Именно поэтому Матвею нужен был «растущий» протез, то есть раздвижной, который позволил бы избежать неприятностей с опорной системой в будущем. Стоимость такого имплантата — больше 2 000 000 рублей. Для обычной российской семьи это абсолютно неподъёмная сумма.

Собрать необходимые средства снова помог спорт — пока маленький Матвей мужественно сражался за жизнь в Морозовской больнице, сотни взрослых вышли на старты забегов от Бегового сообщества, чтобы помочь мальчику выздороветь и снова пойти. В результате нужная сумма была собрана, и уже в сентябре 2019 года Матвею сделали долгожданную операцию.

Фото: unsplash.com/@knowjack

«Операция прошла успешно, Матвей перенес её нормально, но восстановление долгое. Кроме того, у Матвея развился остеопороз, кости слабые, поэтому уже было два перелома — один через три месяца после операции и ещё один через год. Сейчас он заново учится ходить, вспоминает заново, как это было, но чувствует себя хорошо», — делится отец мальчика.



Теперь, когда болезнь побеждена, Матвей возвращается к обычной жизни, задумывается о карьере программиста и уже делает первые успехи. Идти к намеченным целям и радоваться жизни мальчику помогает исполнившаяся мечта: его новый друг — корги по имени Арчи.

Фото: unsplash.com/@florenciapotter

Частью этих историй стали тысячи бегунов со всей России.

Вячеслав Смаев Бегун Если мы хотим изменить мир, то необходимо начать с себя. Мой вклад, пусть и небольшой, даёт огромную возможность кому-то жить. Будь то проведение дорогостоящей операции или приобретение и изготовление медицинских изделий. Впоследствии, каждый раз, когда вижу новость о том, что очередному ребёнку собрали необходимую денежную сумму для оказания помощи, я чувствую гордость.



Гордость за то, что я не прошёл мимо. А ещё — когда вижу глаза этого ребёнка или человека, которые преисполнены благодарностью за помощь, то сам еле сдерживаю слёзы. Это что-то высокое, необъяснимое, когда ты без раздумья готов отдавать.

Бегунья Анна Семёнова из Белгорода рассказала, что всегда оставляет пожертвования и отмечает, что этот момент очень для неё важен.

Анна Семёнова Бегунья В мире достаточно много проблем, а соответственно, и людей, которые нуждаются в помощи. Помогать каждому и переживать его проблему далеко не все могут, поэтому легче довериться фонду, особенно проверенному. Они точно знают, кому и как сильно нужна в этот период поддержка.

Все неравнодушные, кто хочет помочь детям прямо сейчас, без регистрации на забеги, могут сделать пожертвование на сайте проекта. Заодно и познакомиться с теми, кому и какой суммой бегуны помогли за время сотрудничества Бегового сообщества и фонда «Линия жизни».