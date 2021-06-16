Лучше Головина: как научиться чеканить мяч?

Долго набивать мяч может каждый, тем более что это прикольно.

Евро-2020 набирает обороты. Теперь болельщики по всему миру на протяжении месяца смогут наблюдать за лучшими футболистами европейского континента. Это игроки, которые умеют на поле буквально всё – и отдать точный пас на несколько десятков метров, и забить гол с центра поля и при необходимости оставить в дураках половину команды противника.

Чтобы отточить технику в контроле мяча, необходимо максимально развить базовые навыки. Для этого достаточно усердно поработать над стандартными упражнениями. Одно из таких – чеканка. Каждый, кто учился набивать мяч, знает, насколько сложно поначалу удерживать его в воздухе. Ведь после соприкосновения с ногой круглый снаряд предательски летает из стороны в сторону.

Мы с тренером по футболу Вадимом Поповым составили отличную инструкцию, как научиться набивать мяч быстро, эффективно и без регистрации.

Фото: unsplash.com/@travelnomades

Что такое чеканка?

Это удержание мяча в воздухе с использованием всех разрешённых в футболе частей тела. Первое правило, которое нужно запомнить, – пока ноги делают, руки не вмешиваются.

С первого взгляда кажется, что чеканить мяч очень легко. Однако стоит только попробовать, как в голове уже проносится мысль – «я ещё никогда так не ошибался».

Развитие этого навыка – трудный и долгий процесс, требующий самоконтроля и желания. Новичку следует ответственно подходить к каждой тренировке, чтобы не получить травму и правильно овладеть техникой.

И не забывайте прислушиваться к словам тренеров и футболистов.

Где и в чём тренироваться?

Всё, что вам нужно, – свободное пространство. Поэтому местом для тренировки может стать как игровая площадка, так и футбольное поле. Это упражнение можно выполнять даже дома, но тогда держитесь подальше от окон и спрячьте весь мамин хрусталь у соседей.

Но лучше всего начните развивать навык чеканки на площадке для пляжного футбола.

Вадим Попов профессиональный футболист, тренер Самое лучшее – это начать заниматься на песке. Там техника вырастет кардинально.

Теперь перейдём к атрибутике. Вопрос, который мучает каждого новичка, – в какой обуви чеканить? Ведь выбор и правда огромный: от обычных кроссовок и кед до бутс и шиповок.

Не паникуйте, мы уже всё узнали. На начальном этапе обувь неважна: подойдут и кеды, и кроссовки. Задуматься о профессиональной обуви можно тогда, когда навык разовьётся до достаточного уровня. Так что надевайте любимые кроссы, свободную одежду — и вперёд!

Как научиться набивать мяч?

Перед тренировкой не забудьте размяться. Особое внимание уделите икроножным мышцам, ведь на них ложится большая часть нагрузки. Для этого можно встать на бордюр, приподняться на носок и вернуться в прежнее положение. Повторите упражнение несколько раз, пока не почувствуете, что готовы к основной части тренировки.

Приступая к занятиям по чеканке, эксперт советует новичкам расслабиться и почувствовать мяч. Человек всегда хочет всего и сразу, начинает злиться, когда что-то не получается. Надо помнить, что спокойствие – залог успеха.

Если вы никогда не чеканили мяч, начните с простого упражнения — жонглирования. Задача максимально проста: подбросьте мяч в воздух и отбейте ногой обратно в руки. Повторите аналогичные действия уже с другой ногой, постепенно чередуя их друг с другом. Кроме того, после удара ногой можно дать мячу упасть на землю и набивать его поочерёдно каждой ногой.

Когда упражнение будет доведено до автоматики, можно усложнить задачу. Меняйте чеканку – отбивайте мяч бедром, плечом, головой, внешней и внутренней частью стопы. Не стоит пробовать всё сразу, поскольку для совершенства требуются время и тренировки.

Лайфхаки

Грамотная чеканка включает в себя несколько важных нюансов:

Мяч должен опускаться как можно ниже, поскольку на высоте его сложнее контролировать.

Важно расслабить стопу и не вкладывать силу в каждый удар, чтобы быстро не израсходовать запас энергии. Вадим Попов рекомендует начинающим тянуть носок, чтобы мяч возвращался в нужном направлении.

Не забывайте выпрямлять и разгибать ногу, которой чеканите мяч, потому что правильное движение начинается от колена.

Фото: unsplash.com/@vdapinto

Зачем нужен этот навык?

Очень часто новички задаются вопросом, для чего нужна чеканка, ведь в игре это упражнение можно применить крайне редко. Но ответ очень прост:

Чеканка способствует укреплению различных групп мышц, особенно икроножных.

Позволяет лучше чувствовать мяч и развивает ловкость, что пригодится во время матча.

Разнообразит арсенал индивидуальных приёмов, позволяющих вводить в заблуждение оппонента.

Набивание мяча – одновременно сложный и необходимый элемент, которым необходимо овладеть каждому футболисту. Верьте в себя, тренируйтесь — и через какое-то время ваша техника выйдет на новый уровень. И не забывайте, что ничего не получается с первого раза, поэтому сохраняйте спокойствие при неудачах на пути к совершенству.