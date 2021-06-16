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Кто обязан сделать прививки от коронавируса, кто должен обязательно вакцинироваться

Кого обязали привиться от коронавируса?
Арина Забгаева
Кому обязательно делать прививку от коронавируса?
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К середине июля в Москве должны вакцинировать 60% работающих.

В начале июня в России в целом и в Москве в частности наблюдается всплеск заболевания COVID-19. Врачи отмечают ухудшение эпидемиологической обстановки, а власти вновь ужесточают ограничения. Так, в столице дни с 15 по 19 июня объявлены нерабочими, а парки, кафе и рестораны будут работать не в стандартном режиме.

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В среду, 16 июня, опубликовали официальное постановление главного государственного санитарного врача по городу Москве Елены Андреевой. Согласно документу, некоторые граждане обязаны будут сделать прививку от коронавируса до 15 июля.

Кто должен будет вакцинироваться от коронавируса?

Обязательно поставить прививку придётся сотрудникам некоторых сфер. При этом неважно, на основе трудового или гражданско-правового договора работает специалист. Постановление распространяется и на тех, кто состоит в организации, и на индивидуальных предпринимателей.

Фото: unsplash.com/@cdc

Так, в Москве обязаны вакцинироваться работники:

  • торговли;
  • салонов красоты, СПА- и массажных салонов и т. п.;
  • фитнес-клубов, бассейнов;
  • прачечных, химчисток и т. п.;
  • кафе, ресторанов, баров;
  • отделений банков, почты и т. п.;
  • центров МФЦ;
  • общественного транспорта и такси;
  • школ, университетов, центров дополнительного образования;
  • больниц, центров социальной защиты и социального обслуживания;
  • отделений ЖКХ, компаний в сфере энергетики;
  • музеев, выставочных залов, библиотек и т. п.;
  • театров, кинотеатров, концертных залов, развлекательных центров;
  • детский игровых комнат, летних лагерей;
  • государственных гражданских и муниципальных учреждений.
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Кому можно не делать прививку?

Требование вакцинироваться не распространяется на тех, у кого имеются противопоказания к профилактической прививке.

Фото: unsplash.com/@spencerbdavis

В соответствии с «Порядком проведения вакцинации вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК против COVID-19 взрослого населения» прививку можно не делать при:

  • гиперчувствительности к компонентам вакцины;
  • тяжёлых аллергических реакциях на компоненты вакцины;
  • острых заболеваниях, обострении хронических болезней;
  • беременности и периоде грудного вскармливания.
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