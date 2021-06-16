Некоторые блюда могут усугубить реакцию на пыльцу или пыль, даже если в обычное время они не вызывают проблем.

Хуже не будет? Какие продукты не стоит есть в сезон аллергии

Аллергия — это реакция иммунитета на вещества, которые в обычных условиях не представляют опасности. Называются они аллергенами. А негативный ответ организма появляется, только когда он видит для себя опасность и начинает защищаться.

Аллергии бывают разными: дыхательными, пищевыми, возникающими при контакте с аллергеном (атопический дерматит) и перекрёстными. О последних рассказываем подробнее вместе с нутрициологом Алёной Степановой.

Что такое перекрёстная аллергия?

Например, в период цветения у человека с непереносимостью пыльцы аллергический приступ начинается именно после употребления определённого продукта. Это происходит из-за того, что вместе с пищей и воздухом в организм проникает белок, который иммунная система расценивает как опасный элемент. Тогда она начинает вырабатывать антитела в ответ на нападение «чужака». Они взаимодействуют с аллергеном, и проявляются типичные признаки аллергии: чихание, насморк, зуд в носу, покраснение глаз.

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Каких продуктов нужно избегать при перекрёстной аллергии?

Людям с аллергией на цветение берёзы или ольхи не нужно употреблять в пищу сырые яблоки, персики, морковь, сою, арахис и фундук. В этих продуктах содержится белок, который по структуре похож на белок берёзовой пыльцы. И чтобы организм не запутался, в период аллергии от них лучше отказаться.

Если у вас аллергия на цветение амброзии или полыни, ваш организм может негативно реагировать на сельдерей, огурцы, дыню, специи и бананы.

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У людей, страдающих аллергией на домашнюю пыль, в рационе не должно быть омаров, крабов и других морепродуктов. Реакция на них возникает из-за того, что пылевые клещи и ракообразные относятся к одному типу членистоногих и в них содержатся схожие белки.

Если возникает раздражение после медицинских перчаток, то у вас аллергия на латекс. Это вещество создают с использованием молока каучукового дерева. Перекрёстную аллергическую реакцию в таком случае могут вызвать бананы, авокадо, киви, болгарский перец и каштаны.

Как справляться с перекрёстной аллергией?

Алёна Степанова нутрициолог Наша иммунная система находится в кишечнике, соответственно, и работать нужно с кишечным микробиомом (группой микроорганизмов в теле человека). Перекрёстная аллергия возникает при нарушении этого микробиома. Происходит это из-за беспорядочного питания, неправильного образа жизни и при снижении иммунитета.

Отказаться от алкоголя, фастфуда, сахара и мучной продукции. Всё это вызывает воспалительные реакции в организме, что утяжеляет симптомы аллергии.

Восстановить работу желудочно-кишечного тракта. Необходимо работать с желчеоттоком, особенно если есть загибы желчного пузыря.

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Контролировать метаболизм. В этом нам помогут продукты, содержащие клетчатку.

Убрать из рациона продукты, в которых содержатся аллергены со схожим генетическим материалом (белком). Сделать это можно, изучив таблицу перекрёстной аллергии.

Пить больше воды. Это поможет организму выводить продукты интоксикации.

Избегать стрессовых ситуаций.