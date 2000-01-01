Какой антисептик выбрать?
Разбираемся вместе с дерматологом Екатериной Грековой.
Спреи
Такой антисептик удобен, потому что равномерно распределяется по поверхности кожи и наиболее эффективно обеззараживает.
Гели
Гели, как и спреи, бывают спиртовые и бесспиртовые. Однако у них есть один недостаток — ощущение липкости после применения.
Спиртовые
Содержат 60-80% спирта. Он пересушивает кожу, поэтому такие антисептики не рекомендуются тем, у кого чувствительная кожа или имеются кожные заболевания.
Бесспиртовые
Не содержат спирта, поэтому их рекомендуют людям со сверхчувствительной кожей и детям. Однако они не обеспечивают достаточной антисептической активности и не защищают от вирусов.
Двухфазные
Помимо достаточной концентрации спирта они содержат ещё и масло. Его частицы растворяются в антисептике и равномерно распределяются по коже, обеззараживая и увлажняя её.
Какой антисептик выбрать?
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