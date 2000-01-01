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5 причин удалить аккаунт в социальных сетях
5 причин удалить аккаунт в социальных сетях
Социальные сети — и правда сети.
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Ваш шеф вас читает
Ваш шеф вас читает
Сейчас за сообщение в сети можно попасть под увольнение или потерять шанс устроиться в перспективное место. Даже если вы закроете свои посты от определённых персонажей, о них всё равно могут узнать.
Зависимость от лайков
Зависимость от лайков
Задача соцсетей — чтобы пользователь проводил в них много времени. Эта зависимость от потребления контента и общественного внимания приводит к беспокойству и жадности до каждого лайка.
Вы перестанете бездельничать на работе
Вы перестанете бездельничать на работе
Либо станете меньше бездельничать. Факт, что TikTok прекрасно пожирает время. В США, например, засиживание в соцсети во время работы обходится работодателям в $ 28 млрд убытков ежегодно.
Узнаете, кому вы действительно нужны
Узнаете, кому вы действительно нужны
Удалиться — отличный способ узнать, кому действительно важно общение с вами.
Появится куча свободного времени
Появится куча свободного времени
Оказывается, можно читать, рисовать, смотреть сериалы и гулять с друзьями даже в рабочие дни, если не отвлекаться на соцсети.
5 причин удалить аккаунт в социальных сетях
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