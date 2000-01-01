5 инстаграмных отелей России
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Villa Toscana, Калининград
Настоящая итальянская эстетика в окружении немецких вилл в историческом центре города.
Green Flow, Красная поляна
Первый Healing-отель в России. Его визитная карточка — открытый бассейн с видом на горы.
Pine River, Калужская область
Гостей размещают в самом сердце леса в стеклянной пирамиде среди зелени и пения птиц.
П17, Москва
Любителей необычных фотографий здесь встретят яркие интерьеры и фотогеничная розовая лестница.
«Алтика», Алтай
Если хотите почувствовать себя Калленами из фильма «Сумерки», вам точно сюда!
5 инстаграмных отелей России
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