Вино, тофу и апельсиновый сок — веганское или нет? Тест

Всё не так просто, как кажется на первый взгляд.

Веганство — это жизненная философия человека и образ жизни. Люди, придерживающиеся веганства, стремятся исключить из своего обихода все виды продуктов, при производстве которых так или иначе использовали животных.

У каждого свои причины и мотивация. Кто-то переходит на веганское питание, потому что хочет защитить животных. Другие считают его более сбалансированным и так проявляют заботу о здоровье. А некоторые уверены, что производство мяса, рыбы и молочных продуктов плохо сказывается на окружающей среде, разрушая озоновый слой.

Считается, что такой тип питания улучшает эмоциональное состояние, увеличивает продолжительность жизни, а также снижает риск появления метаболических расстройств.

Веганство — одна из разновидностей вегетарианства, в котором существует несколько вариантов диет и, соответственно, список разрешённых и запрещённых продуктов. Но так ли всё очевидно? Пройдите тест, чтобы понять.