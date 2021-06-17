Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Главная Lifestyle Статьи

Какие продукты и вещи нельзя веганам, тест «Чемпионата»

Вино, тофу и апельсиновый сок — веганское или нет? Тест
Анастасия Васильева
Тест: веганское или нет?
Комментарии
Всё не так просто, как кажется на первый взгляд.

Веганство — это жизненная философия человека и образ жизни. Люди, придерживающиеся веганства, стремятся исключить из своего обихода все виды продуктов, при производстве которых так или иначе использовали животных.

У каждого свои причины и мотивация. Кто-то переходит на веганское питание, потому что хочет защитить животных. Другие считают его более сбалансированным и так проявляют заботу о здоровье. А некоторые уверены, что производство мяса, рыбы и молочных продуктов плохо сказывается на окружающей среде, разрушая озоновый слой.

Не мясо: где поесть веганскую и вегетарианскую еду в Москве? Не мясо: где поесть веганскую и вегетарианскую еду в Москве?

Считается, что такой тип питания улучшает эмоциональное состояние, увеличивает продолжительность жизни, а также снижает риск появления метаболических расстройств.

Веганство — одна из разновидностей вегетарианства, в котором существует несколько вариантов диет и, соответственно, список разрешённых и запрещённых продуктов. Но так ли всё очевидно? Пройдите тест, чтобы понять.

Комментарии
Рекомендуем вам
Популярные материалы
Загадки скандинавской ходьбы: что это за спорт и зачем он нужен?
Загадки скандинавской ходьбы: что это за спорт и зачем он нужен?
Из творога и не только: 5 необычных рецептов сырников
Из творога и не только: 5 необычных рецептов сырников
TOP 3
Куда сходить в Санкт-Петербурге во время Евро, чтобы увезти с собой крутые снимки
Куда сходить в Санкт-Петербурге во время Евро, чтобы увезти с собой крутые снимки
Тренды
5 полезных бесплатных приложений для путешествий
5 полезных бесплатных приложений для путешествий
Путешествия
В зал, как на бал: что будет с кожей, если краситься на тренировку?
В зал, как на бал: что будет с кожей, если краситься на тренировку?
Фитнес
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021