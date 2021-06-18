Born To Be: бренд, родившийся на сёрферской волне

В последние годы на рынок выходит всё больше отечественных производителей. Иногда это мономарки, производящие несколько моделей в месяц, но некоторые из компаний уже вышли на «взрослые» мощности. Мы будем рассказывать про самые яркие и стоящие внимания бренды, которые появились в нашей стране и даже выходят за её рамки. Сегодня мы рассказываем про бренд Born To Be — идеальный паттерн самовыражения и свободы.

Как все начиналось и кто такой Саша Тихомиров?

Born To Be — бренд, созданный фотографом и одним из первых российских YouTube-блоггеров в сфере экстремальных видеосъёмок. Путешествуя по миру, Саша находит самые необычные места и делает захватывающие кадры. Он не раз говорил, что его работы дают возможность проживать моменты и наслаждаться ими ещё сотни раз после их окончания, и порой кадры и видео получаются гораздо красивее, чем то, что видели его глаза.

Многие его работы использовались как элементы дизайна футболок и чехлов для мобильных телефонов. Это и натолкнуло Тихомирова на мысль о собственном бренде одежды.

Концепция бренда Born To Be

«Рождённый быть» — так в переводе с английского звучит марка одежды Александра Тихомирова. Это своеобразный манифест дизайнера, призывающий жить свободно и наслаждаться каждым мгновением, не подчиняясь социальным рамкам и запретам. Саша выступает против того, чтобы люди пытались быть кем-то, кроме себя. Его коллекции созданы для независимых и рискованных личностей, которые живут здесь и сейчас.

Ассортимент бренда

В спортивных костюмах бренда Born To Be должно быть уютно холодными зимними вечерами и комфортно в путешествиях на дальние расстояния. На сайте представлена большая цветовая палитра, а также есть детские размеры, поэтому каждый найдёт костюм по вкусу.

Походные рюкзаки созданы исходя из предпочтений основателя марки как опытного туриста. По отзывам покупателей, они достаточно функциональны и вместительны. У них удобные широкие лямки, которые не нагружают плечи во время походов, а также минималистичный дизайн, который позволяет путешественнику выглядеть стильно даже в лесу.

Ассортимент бренда становится разнообразнее с каждой новой коллекцией. Недавно на сайте стали продаваться мужское нижнее бельё и носки. Также появились футболки с логотипом бренда и поясные сумки, выполненные из одного материала с рюкзаками. В прошедший зимний сезон была представлена лимитированная коллекция костюмов из флиса.

Свой первый магазин Александр открыл в 2017 году, и за пять лет у бренда появилась большая клиентская база, а объёмы производства только увеличиваются, что говорит о хорошем качестве материалов.

Вещи Born To Be носят многие российские знаменитости: модель Лиза Адаменкова, рэпер Гуф, музыкант Фёдор Белогай, блогер-миллионник Саша Чистова, а также Олег Майами, Айза Долматова и многие другие.

Заказать продукцию можно на сайте компании или по адресу Михайловский проезд, 3с13.