Можжевеловый кофе и калитки с морошкой: обжорная экскурсия на север России

Какие планы на отпуск? Уже слышим тяжёлые вздохи. Не спешите отчаиваться. На второй ковидный год не так просто рассказывать о новых туристических маршрутах, но нам есть чем вас удивить.

Предлагаем отправиться в маленькую обжорную экскурсию по родной стране. Ведь даже стресс можно и нужно заедать правильно.

Все дороги, конечно, ведут в Рим. А все наши маршруты начинаются в Третьем Риме — Москве. Именно отсюда мы отправимся на все четыре стороны света, чтобы попробовать то, чего даже в таком мегалополисе не отыщешь.

Карелия Фото: Иван Кузнецов

Карелия

Одна из самых ярких и разнообразных гастрономических палитр России, как ни странно, родом с сурового севера. Экзотика здесь буквально на кончике языка через каких-то 12 часов пути — чего стоят одни протяжные, музыкальные названия вроде Валаама, Сортавалы, Рускеалы.

Уже в поезде до небольшого карельского города Сортавала можно отведать легендарную местную кухню: рыбные блюда, северные настойки из ягод и маленькие пирожки «калитки», которые чем только не начиняют — от морошки до картофеля с грибами.

Карелия Фото: Иван Кузнецов

В городах Карелии вам предложат широкий выбор блюд из рыбы, ведь местные озёра неспроста видят во снах рыбаки со всей страны. Печёная картофелина с маслом, свежая красная рыба, коул слоу, ягодные соусы — звучит как идеальный карельский завтрак, и именно такое сочетание можно отведать в Сортавале за небольшие по московским меркам 500 рублей.

Запить эту большую порцию можно кофе из «финской турки». В крепкий напиток добавляют можжевельник, что придаёт ему особый пряный привкус, какой можно ощутить только здесь, на ветреных берегах озёрного края.

Позавтракали? Самое время отправляться дальше, в долгий путь к бескрайнему северу! Не забудьте защиту от комаров — уверены, вы совсем не хотите сами стать чьим-то обедом. Кстати, об обеде — за ним стоит отправиться в гости к монахам острова Валаам. Несмотря на то что Валаамский архипелаг не славится плодородными землями, да и находится довольно далеко от цивилизации — посреди Ладожского озера — местная братия знает толк в хорошей и полезной пище.

Карелия Фото: Иван Кузнецов

Монахи разводят рыбу прямо на острове, после чего отлавливают и коптят её на территории монастыря. Её может купить любой желающий. Главное блюдо Валаама, местная копчёная форель, обойдётся туристу в 2-3 тысячи рублей за штуку, но, поверьте, она стоит своих денег. Запить рыбу можно хмельным монашеским квасом, а на десерт отведать мороженого из молока, которое получают здесь же, на местной молочной ферме.

Мурманская область

Удивительны путешествия по России! Сел в поезд — и едешь час, два, десять, двенадцать…

А пока мы делаем небольшую пересадку в Мурманске, вот вам вопрос: какая специя ценнее всего для настоящего путешественника? Нет, это не сказочный восточный шафран, а морская соль, что оседает на губах на далёком безлюдном побережье. Из Мурманска мы отправимся в далёкую Териберку, один из самых северных посёлков страны на берегу Белого моря. И пусть мы не съели вместе пуд соли, но дорога была неблизкой и мы точно заслужили ужин на краю света.

Мурманская область Фото: istockphoto.com

В Териберке, кстати, есть пляж драконьих яиц, но омлет из них вам точно не предложат — за красивым названием скрываются большие гладкие валуны. А вот отведать морских гадов здесь можно: жареные на костре кальмары, морские гребешки, рыба здесь — дело привычное. Если подружитесь с местными жителями, можете рассчитывать на угощение в виде свежепойманного краба или даже на рыбалку в Белом море с борта старой лодки. Тем, кто на ужин предпочитает суп, придётся по вкусу териберская уха, а если вы рыбу на дух не переносите, можно отведать оленину.

Кстати, в мурманских ресторанах вам предложат попробовать оленье сердце с перловой кашей — такого в московских фудкортах точно не найдёте! На десерт — травяной чай (непременно в эмалированной кружке) и пироги с северными ягодами. А если вы хотите чего-то более привычного, в ресторане «Териберский берег» можно найти круассаны с разными начинками. Десерт точно не будет слишком сладким, но солёные брызги Белого моря вам гарантированы — а что может быть вкуснее, чем сам вкус путешествия?

Мурманская область Фото: istockphoto.com

Север — край суровый, это не секрет. Но здесь всё равно есть чем поживиться, в прямом и переносном смыслах. И пусть это не самое очевидное направление для путешествия, но разве не говорят нам, что в жизни следует попробовать всё?

Смакуйте восхитительные северные красоты и не забывайте: гастрономический туризм — это не о том, чем отобедать, а о том, где и как обедать, чтобы еда стала ещё одной партией в магической симфонии путешествия.