8 способов пережить длительный перелёт без Wi-Fi

В идеальном мире мы бы все умели телепортироваться (Тесла, привет) или как минимум летали на частных самолётах. Но, увы, полёт — всё ещё далеко не самое приятное занятие. Даже Wi-Fi до сих пор считается роскошью на борту. Но в этом можно найти и плюсы.

Рассказываем, как провести часы в самолёте с пользой.

Посмотреть фильмы

Полёт — это отличная возможность наверстать упущенное и посмотреть хотя-бы несколько громких релизов. Добросовестные авиакомпании обычно ответственно подходят к мультимедийной системе развлечений на борту — зачастую она насчитывает сотни фильмов, в числе которых есть и новинки. Конечно, вам может попасться самолёт старой модели, и персонального телевизора на борту не будет. Но такое бывает редко и в основном на внутренних рейсах.

На сайте авиакомпании и аэропорта можно заранее узнать тип самолёта и в случае чего скачать фильмы на планшет/ноутбук/смартфон.

Понаблюдать за другими людьми

Борт самолёта — это концентрация самых разных людей со своими привычками и странностями. Там можно встретить звёзд, творческих личностей и просто любителей поскандалить. За несколько часов полёта можно стать свидетелем сразу нескольких захватывающих событий.

Выучить иностранные слова

Почему бы не провести время в полёте продуктивно? Тем более что учить иностранные языки никогда не поздно. Знание нескольких фраз на языке страны, куда планируется путешествие, — хороший способ расположить к себе местных жителей и показать свою заинтересованность. Начать можно с самого простого — приветствия и необходимых вопросов вроде «сколько это стоит?», «сделаете скидку?», «где туалет?». Захватите с собой небольшой разговорник и воспользуйтесь им, когда станет совсем скучно.

Фото: unsplash.com/@impatrickt

Наконец-то выспаться

Серьёзно, когда ещё будет столько свободного времени? Учитывая, что чаще всего последние несколько дней перед полётом уходят на сборы и времени на сон почти не остаётся. Что уж говорить о тех, кто страдает аэрофобией и проводит ночь перед полётом в страхе. А таких людей немало — около 15% взрослого населения.

Атмосфера на борту убаюкивает, главное — заранее позаботиться о себе и купить удобную дорожную подушку, беруши или наушники с хорошей звукоизоляцией и маску для сна. За пледом всегда можно обратиться к бортпроводникам.

Почистить свой телефон

Избавиться от тысячи одинаковых снимков, многие из которых смазаны, — занятие не из простых. Редко у кого возникает желание разгребать весь этот хаос дома. Неудивительно, что любимое занятие всех авиапассажиров — удалять ненужные фотографии из фотоплёнки. Кроме того, что это освобождает место в телефоне, чистка плёнки даёт возможность наткнуться на архивные фото и поностальгировать по событиям прошлого.

Послушать подкасты

Если от книг и сериалов уже болят глаза, переходите на подкасты. Всё, что вам нужно — это смартфон, наушники и заранее скачанные аудиоролики. Вдохновляющие истории успешных людей, трэвел-лайфхаки, технологии, юмор — материала хватит на весь полёт.

Например, подкаст «Небонутые» понравится тем, кто любит летать. Автор проекта, пилот Алексей Кочемасов, общается со специалистами в сфере авиации. 6 Minute English подойдёт тем, кто хочет выучить несколько иностранных слов. О том, как изменить образ жизни в лучшую сторону, есть годный подкаст «НОРМ».

Фото: unsplash.com/@jeshoots

Дочитать книгу

Не было свободного времени сосредоточиться на «Войне и мире»? Так и не добрались до списка книг по саморазвитию, обязательных к прочтению? Что ж, пришло время это сделать. Долгий перелёт без Wi-Fi — идеальный момент, чтобы дочитать книгу, которую вы начали ещё полгода назад. Чтобы не нагружать ручную кладь лишним весом, можно взять электронную книгу — например, с E-Ink-дисплеем и антибликовым экраном (нагрузка на глаза будет в разы меньше).

Спланировать маршрут поездки

На борту самолёта всегда особая вдохновляющая атмосфера. И неважно, что кто-то пинается в спинку вашего сиденья или уплетает «ароматный» сэндвич с колбасой — согласно исследованию, это самый любимый перекус россиян в поездке. Уводите фокус внимания на приятные мысли о предстоящем путешествии. Составьте маршрут и план на время поездки, чтобы не держать всё в голове. Подумайте о том, что хотите посетить первым делом, куда отправиться и где вкусно поесть.

Плюс на борту самолёта почти всегда можно найти развлекательный журнал с полезной информацией для туристов о том или ином направлении — он находится в кармане впереди стоящего кресла.