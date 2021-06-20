На одном дыхании: что такое фридайвинг и как начать им заниматься

Вода покрывает около 70% поверхности земного шара. Но назвать моря и океаны комфортной для себя стихией сможет далеко не каждый из нас. Чего не скажешь о фридайверах — смелых ребятах, которые без страха и акваланга погружаются на поразительные глубины и преодолевают десятки метров в длину.



Недавно на озере Чирик-Кёль в Кабардино-Балкарии прошли соревнования AIDA Cherekel Chellengle по нырянию в глубину, и нам посчастливилось познакомиться с одним из наиболее известных фридайверов на планете — четырнадцатикратным чемпионом мира, обладателем 20 мировых рекордов и президентом Федерации Фридайвинга Алексеем Молчановым. Мы попросили Алексея объяснить, что же такое фридайвинг и как правильно начать им заниматься. Рассказать так, чтобы понять и, главное, заинтересоваться смог даже совсем не знакомый с плаванием человек.

Фото: instagram.com/alexeymolchanov/

Что ж, начнём погружение.

Что такое фридайвинг и каким он бывает?

Фридайвинг — это различные виды погружений с задержкой дыхания. В спортивном фридайвинге есть три дисциплины: задержка дыхания в бассейне на время, ныряние в длину на дистанцию и ныряние в глубину. Если брать фридайвинг в общем смысле слова, то можно и соревноваться, и заниматься фотографией или исследованием подводного ландшафта, и общаться с животными.



Официальных дисциплин во фридайвинге восемь. Из них четыре в бассейне:

задержка дыхания на время;

ныряние в длину без ласт брассом;

ныряние в длину в биластах (в двух ластах) ногами кролем;

ныряние в длину в моноласте (в одной большой ласте) — более сложный инструмент, который требует владения техникой плавания дельфином.

Глубинных дисциплин тоже четыре:

ныряние в глубину без ласт брассом — физически сложный способ, потому что нужно погрузиться без вспомогательной верёвки и ласт;

ныряние в глубину в биластах;

ныряние в глубину в моноласте;

ныряние по тросу на руках — скорее дань традициям. Так, например, японские, полинезийские и греческие ныряльщики древних времён добывали ракушки и губки.

Фото: instagram.com/alexeymolchanov/

В дисциплине с моноластом результаты, как правило, больше. Например, в нырянии в длину в двух ластах абсолютный рекорд мира — 265 метров, а в моноласте — 318. В глубину же рекорд мира в биластах — 113 метров, в моноласте — 130. Разница есть!

Также один из прикладных видов фридайвинга — подводная охота. Это возможность охотиться без дыхания, зайти под воду с пневматическим ружьём или ружьём-арбалетом с резиновыми тягами. Такой вид охоты с точки зрения экологичности самый честный.

Иногда фридайверы ныряют с тросом. Зачем он нужен?

Трос — это инструмент, который помогает сделать первые шаги, ровно как и учебная дорожка в бассейне. Около него удобно ориентироваться, за него можно взяться, повисеть, научиться компенсировать давление и продувать уши. А потом уже можно нырять вдоль рифа, в открытом море без всяких канатов.



На соревнованиях по фридайвингу трос используют как направляющую, которая помогает плыть по одной прямой, и для обеспечения безопасности. К нему пристёгивают специальным лайнером, чтобы спортсмены не потерялись в тёмной воде. Ещё это помогает в случае подводных течений.



Кроме того, нырять нужно всегда с партнёром. Делать это одному небезопасно, так как может случиться потеря сознания. Если неправильно плыть с техникой, расходующей большое количество кислорода, то потеря сознания чревата утоплением. Поэтому нужен партнёр — квалифицированный инструктор.

Фридайвинг появился тысячи лет назад

Само ныряние с задержкой дыхания появилось тысячи лет назад. Люди рыбачили, охотились, доставали жемчуг, ракушки и губки со дна. В России же всегда были реки и выходы к морям, фридайвинг существовал ещё в царское время и применялся как военный навык. Создавались подразделения подводных боевых пловцов, которые могли проводить спецоперации, запруды и диверсии с кораблями. К тому же у нас в стране всегда было много подводных охотников.

Фото: instagram.com/alexeymolchanov/

Современное развитие спортивного фридайвинга наступило в России чуть позже, чем в мире. В Европе такие состязания появились в 60-70-е годы XX века. А когда на экраны вышел фильм Люка Бессона «Голубая бездна» (1988 год) об истории Жака Майоля и Энцо Майорки, интерес к фридайвингу вырос и образовалась специальная федерация, которая начала развивать спорт в первую очередь во Франции.

В чистом виде фридайвинг как спорт появился в конце 90-х — начале 2000-х. Тогда начали образовываться клубы энтузиастов, которые выезжали на соревнования. Например, действующий врач нашей сборной Евгений Бутов уже тогда ездил в Европу на обучающие семинары к Умберто Пелиццари — итальянскому чемпиону тех времён. А в 2005 году была создана Федерация Фридайвинга — некоммерческое объединение, которое организовывает чемпионаты и в настоящее время.

Как правильно начать заниматься фридайвингом?

Фридайвинг можно назвать целым образом жизни, он объединяет людей любых возрастов. Это спорт не про то, чтобы быстрее что-то сделать или показать взрывные качества, он про расслабление — а ему в любом возрасте можно научиться.



Система обучения построена по принципу курсов (волн) и тренировочного процесса. Курсы — это интенсивы, в которых есть лекции, изучение теории, практика и сдача нормативов. Самые первые рассчитаны на полных новичков. Те, у кого уже есть опыт, просто быстрее их проходят.

Первый курс сфокусирован на построении правильного дыхания, расслаблении, компенсации давления, с которым мы сталкиваемся на глубине, благодаря продувке ушей. Нормативы первого уровня: задержка дыхания на 1,5 минуты, плавание на 30 метров в длину в бассейне и 12 метров в глубину. Этого достигает любой ученик за малым количеством исключений, когда нужно больше времени на преодоление сильных страхов или решение проблем с продувкой. Но в целом это действительно задача нескольких дней — не месяцев и не лет тренировок.

Фото: instagram.com/alexeymolchanov/

Сухопутные тренировки с дыхательными упражнениями тоже есть, они дополняют главную водную часть. Потренировавшись в течение одного месяца, можно быть готовым ко второму уровню. Здесь нормативы посложнее: задержка дыхания на 2,5 минуты, ныряние в длину на два бассейна, в глубину — на 24-30 метров.



Однако нормативы — не самая главная часть второго курса. Его важность в том, чтобы понять, как готовиться дальше, заложить правильную основу с точки зрения расслабления и техники продувки. Нормативы же должны выполняться легко и без насилия над собой. Поэтому первые три уровня — любительские, рекреационные, они про закладывание правильного фундамента и про то, чтобы в первую очередь быть расслабленным.



Всего же курсов для учеников 12 в зависимости от комбинаций и доступности: четыре теоретических, четыре в бассейнах и четыре глубинных на море. Дальше идут шесть инструкторских уровней: три в бассейне и три глубинных. Ещё есть уровень «Инструктор тренеров» (Instructor Trainer), а самый верхний уровень называется ITD — Instructor Trainer Developer. Те, кто его достигает, учат инструкторов тренеров.

Навыки, которые необходимы для удачного погружения

Среди самых главных — расслабление, в том числе эмоциональное, и компенсация давления ушей. Также важны умение двигаться под водой брассом или в ластах, техника ныряния и координация.



Ещё нельзя забывать о гибкости, подвижности грудной клетки. Развитие эластичности наших дыхательных мышц (диафрагмы, межрёберных мышц, плечевого пояса) происходит с помощью дыхательных гимнастик.

Фото: instagram.com/alexeymolchanov/

Какую экипировку стоит приобрести новичку?

Базовый инвентарь



Для начала стоит взять маску для ныряния и обычные принадлежности для бассейна (купальник, шапочку, плавки, тапки и полотенце). Если обучение проходит в клубе или школе, то гидрокостюм и ласты часто выдаются. Поэтому для первых шагов совершенно нормально использовать «школьный инвентарь».



Гидрокостюм



Во фридайвинге любые погодные условия переносятся совершенно спокойно. Если костюм правильно подобран по толщине и посадке, борьбы с холодом нет. Часто фридайверы делают себе костюмы по индивидуальным меркам, но на первом этапе можно использовать общие. Потом, когда появится понимание, при какой температуре воды будет больше всего практики, можно покупать свой.



Гидрокостюмов универсальных нет, они идут по нарастанию толщины. Есть тонкие (1-1,5 мм) для бассейнов и тёплых морей, где температура воды 27-30 градусов. Где похолоднее, понадобятся костюмы толщиной в 3 мм. Для воды до 10 градусов — уже 5-7 мм. И 9 мм — для ледяной воды и более долгого нахождения в ней.



Ласты



Сначала используются учебные — резиновые и мягкие. В них лучше всего ставится техника и запоминаются движения. А длинные ласты более сложной конструкции (карбоновые, стеклотекстолитовые или моноласт) — это уже дальнейшее логическое развитие фридайвера.

Фото: Федерация Фридайвинга

Что самое сложное и опасное во фридайвинге?

Самое сложное при нырянии в глубину — научиться компенсировать давление ушей, расслаблять грудную клетку и дыхательные мышцы. Если этого не сделать, может показаться, что воздух закончился — придёт ощущение пустых лёгких.



При нырянии в длину в бассейне сложна работа с желанием дышать. Когда плывёшь, оно становится очень выраженным. Нужно уметь технично расслабляться, работать с этим желанием и развивать экономичность движений. Также важно понять его причину: почему оно возникает, что его провоцирует? Мы не всегда осознаём наши возможности, а во фридайвинге они как раз изучаются. Например, у нас есть огромный запас кислорода не только в лёгких, но и в крови. Мы можем использовать его экономично, очень долго, если делать это правильно.



Если же говорить про страшные моменты, то испугать может встреча с морскими животными. К примеру, с акулами — я нырял с бычьими. Хотя когда ты находишься в прозрачной воде, то они тебя видят, не воспринимают как добычу и совершенно спокойно реагируют. Мы не входим в их рацион. Когда я плавал в чистой воде с акулами, они просто подплывали, смотрели и уплывали.

Тем не менее самые опасные места там, где плохая видимость. Тогда акулы могут ошибиться и напасть.

Фото: instagram.com/alexeymolchanov/

Напоследок: 3 лайфхака от профессионала для новичка

Если появилось желание заниматься, то самое первое правило — не начинать с самостоятельных попыток задерживать дыхание в ванне или в бассейне. Потому что надо изучить основы.



Второй совет — найти инструктора. Может быть, доехать в другой город, если в своём школ нет — это того стоит. Фридайвинг — вид спорта очень классный, но требует основательного подхода с получением хорошей базы у опытных людей.



И третий лайфхак — стремиться не к результатам, а к тому, чтобы научиться нырять с удовольствием и качественно. Оценивать всё не в цифрах, а в ощущениях. И тогда, когда опыт накопится, можно прогрессировать.