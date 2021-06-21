Кашу ел? 5 идей для полезного и красивого завтрака

Считается, что завтрак — самый важный приём пищи за день. Человеку необходимо зарядиться энергией, обзавестись бодростью и обогатить организм питательными веществами. По крайней мере, на первую половину дня, пока не наступит время обеденной трапезы.

Лучшим помощником, чтобы справиться с этой непростой задачей, стала каша. И с этим сложно поспорить! Крупы обладают прекрасным свойством: они содержат медленные углеводы, которые дают отличное чувство насыщения и нормализуют работу пищеварительной системы. Но тогда возникает другой вопрос: как порадовать свои вкусовые рецепторы, не навредив фигуре? Собрали пять вкусных и необычных рецептов каш, которые отлично подойдут для начала дня.

Овсяная каша с арахисом

Вам понадобятся:

овсяные хлопья долгой варки – 40 г;

молоко – 250 мл;

коричневый сахар – 1 ч. л.;

щепотка соли;

горсть бланшированного арахиса;

мёд для поливки;

фрукты для украшения.

Овсянка — чемпион среди каш. Чтобы приготовить сие чудо с арахисом, необходимо сначала смешать хлопья с сахаром, солью и орехами, а затем залить молоком и варить до приятной густоты. Далее выложить в тарелку, украсив фруктами и полив мёдом.

Рисовая каша с апельсинами

Вам понадобятся:

рис арборио — 50 г;

молоко — 200 мл;

сливки — 100 мл;

апельсин — 1 шт.;

сливочное масло — 20 г;

цедра апельсина — 10 г;

щепотка соли.

Рисовая каша — отличное поле для экспериментов. Как насчёт апельсинов? Для начала нужно соединить рис, молоко, сливки, соль и апельсиновую цедру. Затем варить на медленном огне до полной готовности и в конце добавить мёд. Параллельно выжать апельсиновый сок, соединить его с сахаром и уварить. По мере приготовления выложить кашу в тарелку, полить соусом, добавить сливочного масла и сверху положить мякоть апельсина.

Пшённая каша с ягодами

Вам понадобятся:

пшённая крупа — 50 г;

молоко — 200 мл;

ягоды — 100 г;

сливочное масло — 20 г;

соль и сахар по вкусу;

корица по желанию.

Ну разве можно обойтись без пшёнки? Вот и мы подумали, что нет. Чтобы насладиться вкусным сочетанием пшена и ягод, в первую очередь необходимо промыть зерно под водой до кристальной чистоты. К слову, подобное действие лучше совершать с любым видом круп. Затем необходимо смешать молоко с пшеном, варить на медленном огне около 20 минут и периодически помешивать. При необходимости можно добавить соль, сахар и корицу. Когда каша будет готова, выложить её на тарелку, добавив кусочек сливочного масла и мытые ягоды.

Льняная каша

Вам понадобятся:

семена льна — 50 г;

вода — 200 мл;

ягоды — 100 г;

банан по желанию.

Уверены, вам придётся по вкусу льняная каша. А когда услышите, что её не надо варить, желание попробовать блюдо только вырастет. Для начала нужно замочить один стакан семян и убрать в холодильник на ночь. Утром их необходимо измельчить в блендере, затем выложить на тарелку и сверху добавить ягоды. При желании также можно порезать банан.

Каша из цветной капусты

Вам понадобятся:

цветная капуста — 150-200 г;

кокосовое молоко — 20-30 мл;

чёрная смородина — 100 г.

Завершает список каша, которую вы явно не ожидали здесь увидеть. Однако человек по своей натуре изобретатель и авантюрист, поэтому не стоит сильно удивляться. А чтобы это попробовать, нужно сначала промыть капусту, мелко её нарезать и отварить в течение 15-20 минут. Затем слить воду, соединить капусту с молоком и взбить блендером. Далее выложить на тарелку и добавить заранее приготовленные ягоды.