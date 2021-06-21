Пляжный сезон: как подготовиться к лету?

Если до спортзала вы так и не дошли, ещё не поздно отчаиваться — на помощь придут аппаратные процедуры.

Лето пока не в разгаре, однако отпуск у многих уже спланирован. Кто-то отправится к морю, кто-то — в горы, кто-то будет отдыхать на даче, но привести себя в идеальную форму хочется всем. Чудес не бывает, и за считанные дни традиционными способами сделать это не получится. Но можно прибегнуть к возможностям эстетической медицины с её аппаратными методиками. Ведущий врач-дерматовенеролог, косметолог Европейского Медицинского Центра (ЕМС), кандидат медицинских наук Яна Ходневич рассказывает о современных возможностях коррекции фигуры.

Аппаратную косметологию иногда называют «фитнес для ленивых». Я бы не стала так говорить. Ведь бывает, что человек занимается в зале, упорно тренируется, но хотел бы улучшить результат. Случается и так, что регулярно посещать спортзал нет возможности или не получается подобрать правильную для себя нагрузку, чтобы добиться идеальной фигуры. Поэтому аппаратная косметология — это выход для всех, кто заинтересован в наилучшем результате. Сегодня есть большой выбор методик. Расскажу о некоторых из них.

Коррекция фигуры Zerona

Zerona — это липосакция и подтяжка кожи без хирургического вмешательства. Кто-то скажет, что такое невозможно, но врачам сегодня помогает так называемый «холодный лазер». Если во время классической липосакции специалист устраняет локальные жировые отложения физически, извлекая жировую ткань, то во время процедуры на аппарате Zerona происходит следующее. Лазерный луч низкой интенсивности (поэтому и называется холодным) воздействует прицельно на жировые клетки, адипоциты. Главная цель процедуры — повысить проницаемость мембран этих клеток, чтобы впоследствии к ним направились активные ферменты и расщепили жир. Продукты распада — вода, глицерин и жирные кислоты — поступают в лимфатическое русло и выводятся из организма.

Фото: unsplash.com/@chrisjoelcampbell

Преимущества процедуры очевидны:

процесс проходит естественно и не наносит организму вреда;

окружающие ткани, помимо жировой, в процессе не задействованы, клетки не повреждаются;

процедура безболезненна, проходит без специальной подготовки и не требует восстановительного периода;

аппарат Zerona можно сочетать с любыми другими эстетическими процедурами.

И, что самое важное, — результат виден уже после первой процедуры.

Один сеанс длится около 40 минут, всего же пациенты делают по 10-20 процедур. В общей сложности в объёме можно потерять до 20 см.

Одновременно в ходе воздействия подтягивается кожа, а значит, потеря объёмов не грозит лишними складками и морщинками. С помощью этого аппарата можно добиться усиления кровообращения, улучшить чувствительность нервных окончаний и тонус тканей.

EMSCULPT

Вторая методика — EMSCULPT. В основе этой процедуры лежит принцип частого и интенсивного сокращения мышц, за счёт которого увеличивается объём мышечной массы.

В обычных условиях наши возможности ограничены, мы физически не можем добиться от мышц такой интенсивной работы, как на аппарате. За одну процедуру мускулы сокращаются около 20 тысяч раз — это не сравнится ни с одной тренировкой в зале. Несмотря на такую нагрузку, методика безопасна, что подтверждено многочисленными исследованиями.

Фото: unsplash.com/@elishavision

«Проработать» таким образом можно мышцы в самых проблемных зонах: на животе, ягодицах, руках и ногах. Обычно процедура выполняется в течение 30 минут, после неё может ощущаться лёгкая усталость: всё-таки это работа мышц. Поэтому перед следующим визитом надо сделать перерыв в 2-3 дня.

У аппаратной процедуры EMSCULPT есть ряд противопоказаний, в том числе наличие в организме кардиостимулятора и имплантов.

Перед процедурой обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Прессотерапия и обёртывание

Для коррекции фигуры можно использовать комплексное воздействие: прессотерапию и обёртывание. Сочетание двух процедур экономит время пациента и позволяет достичь лучшего результата.

Фото: unsplash.com/@jesseschoff

Прессотерапия — это лимфодренажный массаж на аппарате Lympha-Tron. Так как лимфатические сосуды идут по всему организму, процедуру можно делать по конкретным зонам, а можно сразу на всё тело. Её отлично дополняет холодное обёртывание, когда на тело наносятся охлаждающие средства (гели и лосьоны), что стимулирует отток лимфы, повышает упругость кожи и выводит лишнюю жидкость. Целлюлит в результате такого воздействия также становится менее заметен.

Не стоит гнаться за стандартами моделей или фитнес-гуру. Подтянутый силуэт, прекрасная кожа, тонус мышц — тоже очень много. Это показатель вашего здоровья и внимательного отношения к себе.