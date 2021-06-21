Хлебцы, крекеры и печенья — хорошая альтернатива хлебу?

Отказ от мучного — неплохая идея. Но если без выпечки совсем не обойтись, стоит осторожнее выбирать ей замену.

В погоне за подтянутой фигурой многие отказываются от некоторых продуктов, пытаясь найти им более полезную и менее калорийную альтернативу. Пожалуй, самым популярным мучным изделием и источником быстрых углеводов остаётся хлеб. Пытаясь исключить его из рациона, люди переходят на другие альтернативы. Но все ли они полезны и безвредны, как принято считать? Разбираемся вместе с нутрициологами Аллой Чекановой и Лидией Квашниной.

Хлебцы

Многие считают, что хлебцы — это полноценная замена хлеба. В 100 г этого продукта в среднем содержится около 350 ккал — это примерно 12-13 штук. Прежде чем покупать хлебцы, стоит внимательно изучить состав. Наиболее распространён следующий: крупа рисовая шлифованная, фруктоза, хлопья овсяные пророщенные, порошок кокосовый, ароматизатор натуральный, подсластитель сукралоза, соль поваренная пищевая. Из этого списка полезным элементом будет только соль.

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В хороших хлебцах не должно быть «развёрнутого» состава. В идеале должна присутствовать только крупа (желательно гречка и рис), из которых их производят, без дрожжей и ароматизаторов. Также рекомендуется исключать глютеновые крупы, поскольку глютен — это клейковина, которая мешает получать питательные вещества и витамины и может провоцировать воспаления в кишечнике.

Гречневые хлебцы можно есть с паштетом, сливочным маслом и красной рыбой, а с рисовыми хорошо сочетается гуакамоле.

Важно понимать, что хлебцы не могут быть основой перекуса, потому что содержат большое количество простых углеводов. Поэтому их стоит употреблять во время основного приёма пищи с овощным супом или хумусом из бобовых и овощей.

Крекеры

По калорийности крекеры превосходят хлебцы. В 100 г содержится около 470 ккал. Но многие за один раз съедают значительно больше.

В отличие от хлебцев (их можно найти с хорошим и чистым составом), с крекерами дела обстоят иначе. Состав стандартной пачки печенья сложно понять неподготовленному человеку: сухая молочная сыворотка, растительные масла, дрожжи, гидрокарбонат аммония, молочная кислота, а также сахар и его заменители (например, фруктоза и мальтоза). Они не несут в себе никакой пользы и только дают дополнительную нагрузку на поджелудочную железу и печень.

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Существуют солёные и сладкие крекеры, однако в плане пользы между ними нет принципиальной разницы. Из рациона стоит исключить и те и другие. Или же заменить их на сухарики из безглютенового хлеба или крекеры из овощей и водорослей. Кроме того, можно отдать предпочтение орехам, но их необходимо предварительно замачивать.

Печенье

По составу печенье не сильно отличается от крекеров. Углеводы, глютен, сахар, трансжиры, лектины и консерванты — основа покупных сладостей. Однако калорийность у них немного меньше: в 100 г около 417 ккал. Так же, как и с крекерами, остановиться на одной печеньке довольно сложно.

Диетологи рекомендуют готовить печенье самостоятельно, например, из ореховой муки (кокосовой, миндальной) или ягодной (например, черёмуховой) с фруктами и овощами, которые богаты полифенолами и клетчаткой. Лучше есть их в первой половине дня после основного приёма пищи, чтобы минимизировать негативные эффекты.

Можно ли похудеть, перейдя на альтернативы хлебу?

Во всём нужна мера. Нельзя доводить организм до состояния голода. Так он попадает в стрессовую ситуацию и после выхода из диеты будет запасать всё, что только можно.

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Прежде всего надо внимательно следить за тем, чтобы в составе крекеров, хлебцев и печенья не было: