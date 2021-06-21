Не опять, а снова: тренды, которые остаются актуальными и в этом году

Мода циклична, поэтому самые трендовые вещи возвращаются в неё каждое десятилетие. Если не можешь придумать новое, усовершенствуй старое. И, надо сказать, у дизайнеров это отлично получилось. Широкие джинсы, объёмные рукава, пиджаки, искусственная кожа и многое другое помогают нам создать образы под любой повод. Эти вещи комфортны и практичны, поэтому неудивительно, что они до сих пор на пике популярности. Мы хотим выделить несколько трендов, которые остались с нами с летнего сезона — 2020, поэтому не спешите в магазин, может будет достаточно просто перебрать гардероб.

Одежда из экокожи

Мода на защиту животных от истребления ради одежды идёт уже давно. Сначала в тренд вошли шубы из экомеха, а теперь и искусственная кожа. И стоит отметить, что выглядят такие вещи очень достойно. С ними можно составить как изящный, так и рокерский образ.

Эта тенденция проявляется не только в отношении верхней одежды, но и в повседневном летнем гардеробе — шорты и брюки из экокожи прочно закрепляются в трендах этого сезона.

Объёмный рукав

Объёмный рукав оставили в трендах на второй год. Вещи с ними делают любой образ необычным и привлекают внимание. Платья с объёмными рукавами выглядят воздушными и дают вам почувствовать лёгкость, а летом это просто необходимо!

Повседневную одежду с объëмным рукавом предлагают нам и люксовые бренды, и массмаркет. Более того, эта тенденция появляется в новых коллекцих сезона «осень-зима» — 2021 не только на платьях, но и на джинсовых куртках, тренчах и пальто.

Wide leg джинсы

Длинные и широкие джинсы завоевали подиумы и сердца фешен-блогеров по всему миру. Тренд, который появился во время пандемии, помогает создать удобный и актуальный образ и иногда скорректировать фигуру, удлинив ноги и подчеркнув линию бёдер.

Так что если вы не успели купить эту стильную вещь из нулевых, то в этом сезоне — самое время.

Майка-алкоголичка

Эта белая майка, ровно как и белая базовая футболка, бодрит любой образ. Она стала незаменимой вещью в прошлом сезоне и помогает создавать скелет образа и в этом году.

Её можно заправить в кожаные штаны и создать выразительный аутфит, а можно в брюки классического кроя, и тогда образ получится более повседневным.

Бейсболки

Бейсболку стоит добавлять в элегантные образы с жакетами, пальто и широкими джинсами, но без каблуков. В этом сезоне спортивные элементы не должны соединяться с туфлями и босоножками. Самый популярный бренд по производству бейсболок — New York Yankees.

Чёрный широкий пиджак

Пиджак — основа как женского, так и мужского гардероба. Чёрный двубортный пиджак должен быть в гардеробе у всех, кто хочет выглядеть стильно в этом сезоне. Он легко комбинируется с вещами разных цветов и фасонов, поэтому вы сможете быстро собрать образ и почувствовать себя комфортно, оставаясь в тренде. Носят такие пиджаки и с велосипедами, и с широкими джинсами.

Бандана

Этим летом платок, завязанный как бандана, станет одним из самых популярных головных уборов. Банданы с абстрактными принтами и однотонные варианты станут привычными элементами для вашего летнего гардероба.

Очень большой ассортимент можно найти в массмаркетах и выбрать там самую подходящую бандану.

Корсеты

В прошлом году корсеты носили в комплекте с шёлковыми комбинациями. В этом сезоне задержаться в тренде им помогла Билли Айлиш. В фотосессии для модного журнала корсет был главным элементом её образа, что очень заинтересовало публику.

Внимание к такой изящной вещи пробудил и спортивный бренд adidas, который выпустил шёлковые корсеты нескольких цветов, что вообще не свойственно бренду.

Носить корсеты в этом сезоне можно как со свободными рубашками, так и с базовыми футболками.