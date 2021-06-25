Как цвет одежды влияет на нашу продуктивность и тренировки?

Цвет — это не только способ самовыражения, но и отличный мотиватор. Он влияет на настроение, энергию и продуктивность человека — об этом говорят учёные. Вспомните то чувство, когда «Инстаграм» изменил свой логотип на более лаконичный и цветной. Между цветом и спортом тоже есть связь — успех тренировок во многом зависит от настроения. Рассказываем, как можно «поиграть» цветами при выполнении разных спортивных задач.

Что говорят учёные?

Разные оттенки обостряют разные чувства — красный, например, определяют как цвет страсти и даже агрессии, а зелёный — как цвет спокойствия. Об этом говорят психологи и физиологи — они изучают цветологию. Исследований на эту тему мало, но они есть. Так, в 2011 году исследователи выяснили, что чёрный цвет вызывает агрессию. К такому выводу авторы пришли после того, как изучили статистику 52 тыс. матчей НХЛ. Самые большие штрафы команда получала, когда игроки были в «гостевой» форме чёрного цвета. С «домашней» формой белого цвета таких проблем не было.

В Даремском университете выяснили, что цвет одежды влияет не только на восприятие спортсмена окружающими, но и на вероятность победы в соревнованиях. Учёные проработали результаты состязаний на Олимпийских играх в 2004 году и футбольных матчей на кубке Европы того же года. И вот что они обнаружили — в 55 % случаев выигрывали команды в красной форме. Понятно, что научных подтверждений этому пока нет. Да и цвет — не самый важный фактор победы…

Как цвет влияет на продуктивность и тренировки?

В 2017 году изучением этого вопроса занималась исследовательская группа Experience Design. Учёные пришли к выводу, что красный увеличивает частоту сердечных сокращений, влияет на кровяное давление, учащает пульс и дыхание. Объясняют они это тем, что огненный оттенок образуется под воздействием самых длинных волн.

Видеть и различать оттенки мы можем благодаря реакции головного мозга на световые волны — обработка этой информации требует немало сил. А в стрессовых ситуациях вырабатывается гормон кортизол — именно он нас будит сутра и приводит в состояние полной «боевой готовности». Синий цвет, наоборот, успокаивает и уменьшает сердечные сокращения. Зелёный цвет подавляет синтез мелатонина и настраивает на позитивный лад. Вот почему так приятно бегать на свежем воздухе летом.

НО: почти все ассоциации с разными оттенками складываются из личных предпочтений, привычек и окружения. В большинстве стран красный — это цвет страсти, а в Индии, например, это традиционный цвет свадебных платьев. Для многих белый цвет — символ чистоты, но в некоторых восточных странах это символ траура. Чёрный часто используют как форму протеста — Леди Гага и Мадонна использовали этот оттенок в своих образах по случаю поддержки движения #MeToo. Во все жёлтое облачались Рианна и Бейонсе, чтобы поддержать чернокожих в движении #BlackWomenInYellow.

Какой цвет выбрать для силовых тренировок, кардио и йоги?

Резюмируем всё, что узнали про цвет и его влияние на тренировки: