Болей как PRO: как следить за Евро-2020 дома

Пока весь футбольный мир следит за результатами матчей Евро-2020, посмотреть на них вживую удаётся не всем. Для тех, кто, как и футболисты «Амкала», болеет за «своих» из дома, мы вместе с Pringles нашли парочку интересных решений. Чтобы не заскучать даже во время самой нерезультативной игры, заранее посмотрите наши видеоинструкции. И помните, с этими чипсами вкус игры становится ещё острее!

Чтобы разделить волнительные эмоции, можно пригласить друга или целую компанию. А вот честно разделить закуски, оказывается, не так просто. Но решение есть – устраиваем домашний матч, точнее, назначаем серию пенальти.

Конец первого тайма, счёт всё ещё 0-0, обе команды создали уже столько отличных моментов. Но забить ни у тех ни у других никак не получается. Знакомое неприятное ощущение внутри, когда хочется уже хоть какого-то развития событий? Заедать его в одиночку не советуем, а вот с компанией – вполне. В нашем случае это может в корне изменить ход игры.

Что ж, теперь вы точно готовы к просмотру чемпионата Европы дома. Скучать не придётся!