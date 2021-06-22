Домашний лучше: как самому приготовить творог?

Если не очень доверяете покупным продуктам, можно сделать всё необходимое дома.

Творог — это продукт, который необходим в рационе как ребёнку, так и взрослому человеку. О его полезных свойствах многие наслышаны ещё с детства: улучшение состояния костей и суставов из-за большого количества кальция — лишь малая их часть.

Творог также способствует повышению иммунитета, стабилизирует нервную систему и улучшает работоспособность мозга. Бонусом же можно считать его диетические особенности: легко усваивается, содержит много белка, аминокислоту метионин, способствующую быстрому сжиганию жира, и мало жиров.

Правда, качество покупного товара иногда оставляет желать лучшего. Но что если приготовить его самому? Сделать это можно, например, по такому рецепту.

Из чего можно приготовить творог и с чего начать?

Список необходимых продуктов на удивление короткий и простой для запоминания. Нам понадобятся:

молоко — 4 л;

кефир – 200 мл.

Фото: istockphoto.com

Молоко нужно перелить в ёмкость и разогреть до 60-70 градусов. Затем снять с огня и добавить кефир. После этого хорошо перемешать, накрыть крышкой и сверху положить что-нибудь тёплое. С этой задачей, например, отлично справится одеяло. Сооружённую конструкцию оставить на 5-7 часов.

Как приготовить домашний творог?

Далее нужно переместить ёмкость на медленный огонь и подогреть до того момента, пока сыворотка и творожная масса не отделятся друг от друга.

Пока будущий творог стоит на огне, следует подготовить всё для следующего этапа. Нужно поставить ещё одну ёмкость, в неё положить дуршлаг и простелить поверх него вафельное полотенце или марлю. Когда с этим будет покончено, вернуться к первой ёмкости, стоящей на медленном огне.

Фото: unsplash.com/@lenakuld

Нужно дождаться, пока творог свернётся и окончательно отделится от сыворотки. После этого дать смеси немного остыть. Затем процедить через марлю или вафельное полотенце и подождать, пока вся сыворотка уйдёт вниз.

Вуаля — творог готов! Наслаждайтесь ароматом домашнего продукта и его нежнейшим вкусом.

Важно! Не делайте творог совсем сухим, поскольку через какое-то время он остынет, приобретя более густую и твёрдую форму.