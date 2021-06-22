Список красивых, но опасных стран для путешествий

Поехать можно, но лучше не надо.

Обычно путешествия воспринимаются людьми как позитивное времяпрепровождение и отдых. Но не все страны мира так доброжелательны. В некоторых происходят вооружённые конфликты между правительством и повстанцами, где-то воюют племена, а где-то очень жестокие законы. Тем не менее эти места продолжают притягивать любителей острых ощущений.

Мы составили список стран, в которые туристам ездить не стоит.

Афганистан

Афганистан Фото: istockphoto.com

Это очень бедная страна с большим количеством религиозно нетерпимых людей и боевиков.

В 2001 году после терактов в США 11 сентября в Афганистан вторглись американские войска, чтобы найти международного террориста Усаму бен Ладена и наказать его.

Из-за этого был повален режим талибов и установлена современная Республика Афганистан во главе с Хамидом Карзаем. Однако боевики до сих пор прячутся в горных районах Вазиристана на границе с Пакистаном. Они часто нападают на союзные войска и организовывают теракты.

Пакистан

Пакистан Фото: istockphoto.com

Это бывшая часть колониальной Индии, в которой всегда было неспокойно. В стране нестабильная политическая система, правительственные войска постоянно сражаются с повстанцами и террористами. Существует угроза военного конфликта с Индией.

Если вы всё же не испугались и решили съездить в эту страну, не посещайте эти места:

Район Балухистан.

Граница с Афганистаном.

Город Карачи.

Сирия

Сирия Фото: istockphoto.com

Здесь с 2011 года идёт гражданская война. Уровень безопасности в этой стране очень низкий. За время боевых действий тут погибли сотни тысяч мирных жителей, многим гражданам пришлось покинуть свои дома. Здесь сохраняется высокая опасность терактов. Поэтому в ближайшие несколько лет сюда лучше не приезжать.

Йемен

Йемен Фото: istockphoto.com

В стране действуют очень жестокие законы, которые даже за незначительные нарушения предусматривают суровые наказания. Например, за вождение в нетрезвом состоянии можно угодить в тюрьму без возможности депортации. За снимок военного объекта, который с ходу и не определишь, туриста могут арестовать. Однополые отношения в этой стране криминализованы. Представителям ЛГБТ здесь могут грозить штраф, тюрьма и даже смертная казнь.

Считается, что в Йемене самое большое количество оружия на душу населения. Также в этой стране прячутся много исламских сепаратистов и террористов из других стран.

Бурунди

Бурунди Фото: istockphoto.com

Это небольшая страна к востоку от Демократической Республики Конго. После военной диктатуры и убийства нескольких президентов там сохраняется хрупкий мир. Его в любой момент могут нарушить вооружённые представители одного из враждующих племён.

По стране крайне опасно передвигаться на автомобиле. С наступлением темноты здесь начинается комендантский час. Выходить на улицу ночью не рекомендуется.