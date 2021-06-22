Список красивых, но опасных стран для путешествий
Поехать можно, но лучше не надо.
Обычно путешествия воспринимаются людьми как позитивное времяпрепровождение и отдых. Но не все страны мира так доброжелательны. В некоторых происходят вооружённые конфликты между правительством и повстанцами, где-то воюют племена, а где-то очень жестокие законы. Тем не менее эти места продолжают притягивать любителей острых ощущений.
Мы составили список стран, в которые туристам ездить не стоит.
Афганистан
Афганистан
Фото: istockphoto.com
Это очень бедная страна с большим количеством религиозно нетерпимых людей и боевиков.
В 2001 году после терактов в США 11 сентября в Афганистан вторглись американские войска, чтобы найти международного террориста Усаму бен Ладена и наказать его.
Из-за этого был повален режим талибов и установлена современная Республика Афганистан во главе с Хамидом Карзаем. Однако боевики до сих пор прячутся в горных районах Вазиристана на границе с Пакистаном. Они часто нападают на союзные войска и организовывают теракты.
Пакистан
Пакистан
Фото: istockphoto.com
Это бывшая часть колониальной Индии, в которой всегда было неспокойно. В стране нестабильная политическая система, правительственные войска постоянно сражаются с повстанцами и террористами. Существует угроза военного конфликта с Индией.
Если вы всё же не испугались и решили съездить в эту страну, не посещайте эти места:
- Район Балухистан.
- Граница с Афганистаном.
- Город Карачи.
Сирия
Сирия
Фото: istockphoto.com
Здесь с 2011 года идёт гражданская война. Уровень безопасности в этой стране очень низкий. За время боевых действий тут погибли сотни тысяч мирных жителей, многим гражданам пришлось покинуть свои дома. Здесь сохраняется высокая опасность терактов. Поэтому в ближайшие несколько лет сюда лучше не приезжать.
Йемен
Йемен
Фото: istockphoto.com
В стране действуют очень жестокие законы, которые даже за незначительные нарушения предусматривают суровые наказания. Например, за вождение в нетрезвом состоянии можно угодить в тюрьму без возможности депортации. За снимок военного объекта, который с ходу и не определишь, туриста могут арестовать. Однополые отношения в этой стране криминализованы. Представителям ЛГБТ здесь могут грозить штраф, тюрьма и даже смертная казнь.
Считается, что в Йемене самое большое количество оружия на душу населения. Также в этой стране прячутся много исламских сепаратистов и террористов из других стран.
Бурунди
Бурунди
Фото: istockphoto.com
Это небольшая страна к востоку от Демократической Республики Конго. После военной диктатуры и убийства нескольких президентов там сохраняется хрупкий мир. Его в любой момент могут нарушить вооружённые представители одного из враждующих племён.
По стране крайне опасно передвигаться на автомобиле. С наступлением темноты здесь начинается комендантский час. Выходить на улицу ночью не рекомендуется.