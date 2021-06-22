Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Главная Lifestyle Статьи

Самые опасные страны для путешествий: куда лучше не ездить

Список красивых, но опасных стран для путешествий
Валерия Майорова
Самые опасные страны для путешествий
Комментарии
Поехать можно, но лучше не надо.

Обычно путешествия воспринимаются людьми как позитивное времяпрепровождение и отдых. Но не все страны мира так доброжелательны. В некоторых происходят вооружённые конфликты между правительством и повстанцами, где-то воюют племена, а где-то очень жестокие законы. Тем не менее эти места продолжают притягивать любителей острых ощущений.

Мы составили список стран, в которые туристам ездить не стоит.

Афганистан

Афганистан

Афганистан

Фото: istockphoto.com

Это очень бедная страна с большим количеством религиозно нетерпимых людей и боевиков.

В 2001 году после терактов в США 11 сентября в Афганистан вторглись американские войска, чтобы найти международного террориста Усаму бен Ладена и наказать его.

На пляж или в поход: какой отпуск вам подойдёт? Тест На пляж или в поход: какой отпуск вам подойдёт? Тест

Из-за этого был повален режим талибов и установлена современная Республика Афганистан во главе с Хамидом Карзаем. Однако боевики до сих пор прячутся в горных районах Вазиристана на границе с Пакистаном. Они часто нападают на союзные войска и организовывают теракты.

Пакистан

Пакистан

Пакистан

Фото: istockphoto.com

Это бывшая часть колониальной Индии, в которой всегда было неспокойно. В стране нестабильная политическая система, правительственные войска постоянно сражаются с повстанцами и террористами. Существует угроза военного конфликта с Индией.

Если вы всё же не испугались и решили съездить в эту страну, не посещайте эти места:

  • Район Балухистан.
  • Граница с Афганистаном.
  • Город Карачи.

Сирия

Сирия

Сирия

Фото: istockphoto.com

Здесь с 2011 года идёт гражданская война. Уровень безопасности в этой стране очень низкий. За время боевых действий тут погибли сотни тысяч мирных жителей, многим гражданам пришлось покинуть свои дома. Здесь сохраняется высокая опасность терактов. Поэтому в ближайшие несколько лет сюда лучше не приезжать.

Йемен

Йемен

Йемен

Фото: istockphoto.com

В стране действуют очень жестокие законы, которые даже за незначительные нарушения предусматривают суровые наказания. Например, за вождение в нетрезвом состоянии можно угодить в тюрьму без возможности депортации. За снимок военного объекта, который с ходу и не определишь, туриста могут арестовать. Однополые отношения в этой стране криминализованы. Представителям ЛГБТ здесь могут грозить штраф, тюрьма и даже смертная казнь.

Считается, что в Йемене самое большое количество оружия на душу населения. Также в этой стране прячутся много исламских сепаратистов и террористов из других стран.

Бурунди

Бурунди

Бурунди

Фото: istockphoto.com

Это небольшая страна к востоку от Демократической Республики Конго. После военной диктатуры и убийства нескольких президентов там сохраняется хрупкий мир. Его в любой момент могут нарушить вооружённые представители одного из враждующих племён.

5 полезных бесплатных приложений для путешествий 5 полезных бесплатных приложений для путешествий

По стране крайне опасно передвигаться на автомобиле. С наступлением темноты здесь начинается комендантский час. Выходить на улицу ночью не рекомендуется.

Комментарии
Рекомендуем вам
Популярные материалы
Кого обязали привиться от коронавируса?
Кого обязали привиться от коронавируса?
Почему наши предки спали дважды за ночь?
Почему наши предки спали дважды за ночь?
TOP 3
Куда сходить в Санкт-Петербурге во время Евро, чтобы увезти с собой крутые снимки
Куда сходить в Санкт-Петербурге во время Евро, чтобы увезти с собой крутые снимки
Тренды
Не опять, а снова: тренды, которые остаются актуальными и в этом году
Не опять, а снова: тренды, которые остаются актуальными и в этом году
Тренды
Собираем сумку в зал: что обязательно взять с собой на тренировку?
Собираем сумку в зал: что обязательно взять с собой на тренировку?
Фитнес
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021