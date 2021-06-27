Когда душе угодно: где в Москве весь день подают завтраки?

Москва — город, где вполне реально заказать сырники или омлет в час дня, если вы поздно проснулись после шумной тусовки или тяжёлого трудового дня. От завтрака зависит настроение на целый день, поэтому важно найти заведение с вкусной едой и приятным интерьером для совершения этого прекрасного ритуала. Вот несколько мест, которые стоит посетить, чтобы порадовать себя первым за день приёмом пищи.

Cook’kareku

Адрес: ул. Садовая-Кудринская улица, д. 9, стр. 4.

Ближайшее метро: Баррикадная.

Заведение славится тем, что меню полностью состоит из завтраков. Мысль о том, что в одно время люди из разных точек планеты могут и завтракать, и обедать, и ужинать, настолько вдохновила создателей ресторана, что они придумали, как объединить традиции разных стран в одном месте. В заведении много разнообразных блюд: даже обычные яйца готовятся восемью способами.

«Скворец»

Адрес: ул. Малая Бронная, д. 4.

Ближайшее метро: Тверская.

Меню состоит из простых блюд, придуманных Катей Резниковой, которая участвовала в кулинарном шоу «Мастершеф». Завтраки здесь подают с 9:00 и на протяжении всего дня. Поэтому драники с яйцом-пашот, щучьей икрой и намазкой из лосося или вишнёвый пирог можно заказать даже вечером после работы. В заведении есть отдельный блок с блюдами навынос: если спешите на работу, возьмите с собой фильтр кофе и яичный сэндвич.

STIM Coffee

Адрес: ул. Спартаковская площадь, д.16/15, стр. 4.

Ближайшее метро: Бауманская.

Создатели заведения поставили для себя цель — поколдовать над таким привычным завтраком, как сырники. Здесь вы можете выпить кофе из разных сортов зёрен и выбрать одну из десяти вариаций классического творожного завтрака. В кафе также есть боулы и блюда из яиц, каши и гранола, тосты и сэндвичи, а ещё куча разных десертов. Всё это отлично подойдёт для завтрака, а главное — подаются эти блюда целый день.

Велокафе «Салют»

Адрес: ул. Страстной бульвар, д. 12, стр. 5.

Ближайшее метро: Чеховская.

Концепция заведения была придумана двумя подругами — Любой Инженевской и Алёной Чендлер. В тёплое время года девушки передвигаются исключительно на велосипедах и постоянно сталкиваются с проблемой для парковки этого экологичного транспорта. Они решили открыть заведение, где целый день можно завтракать и не бояться за сохранность своего велосипеда. Славится кафе вафлями, тостами из авокадо, круассанами с начинкой и двумя кашами, которые больше нигде нельзя попробовать. Первая — из булгура с козьим сыром, вторая — овсяная с разными добавками. Также здесь большой выбор кофе и десертов к нему.

Cosmic Latte

Адрес: ул. Большая Дорогомиловская, д. 14.

Ближайшее метро: Киевская.

В этом заведении завтраки подают с 8:00 и до 21:00. В меню семь позиций: яйцо пашот с лососем и шпинатом под соусом Голландез, рисовая каша с манго, чиа и миндалём, овсянка с бананом и сезонными ягодами, полента с карамелизированным персиком и ванильным мороженым, сырники, скрэмбл и глазунья. Важная часть меню — авторские напитки, в каждом из которых кроется целая история о космосе. Кафе состоит из двух этажей, поэтому места точно хватит всем.

«Печорин»

Адрес: ул. Шаболовка, д. 19.

Ближайшее метро: Шаболовская.

Основатель проекта «Печорин» — пекарь Роман Мамаев, у которого есть собственная пекарня. Ему помогает Оксана Кузнецова, которая следит за выпеканием хлеба. Его, кстати, доставляют не только в «Печорин», но и в лучшие рестораны столицы. Здесь вы можете попробовать зелёную гречку с авокадо, яйцом пашот и шпинатом, сэндвич «четыре сыра» и скрэмбл из трёх яиц с сыром с голубой плесенью. При заказе завтрака в этом ресторане предлагают кофе американо в подарок.

«Ладо»

Адрес: Кривоколенный переулок, д. 9, стр. 2.

Ближайшее метро: Тургеневская.

Бистро располагается на месте старинного особняка, в котором жил и работал польский доктор Христиан Ладо, в честь которого и названо это заведение. Здесь очень приятный интерьер с антикварным баром, лепниной на стенах и белым кирпичом. Рекомендуем попробовать френч-тост с кремом из сыра креметта и сливок, орехами и соусом из карамели и сгущённого молока, а также пастрами сэндвич с сыром чеддер, салатом коулслоу, горчичным соусом и солёными огурцами. Вы удивитесь, но это действительно подходит для завтрака.