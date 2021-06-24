Вентилятор не спасёт: что не стоит делать в жару?

За последнюю неделю столбик термометра перевалил за +30°, и в Россию пришла настоящая жара. Если на природе ещё терпимо, то в городе такая температура ощущается как критическая: раскалённый асфальт, нагревшиеся на солнце дома и почти полно отсутствие тени. От внезапно нагрянувшего лета многие спасаются кондиционерами, ледяными напитками и вентиляторами. Но иногда они приносят больше вреда, чем пользы.

Вместе с врачом-терапевтом Еленой Черненко рассказываем, чего не стоит делать в жару.

Включать вентилятор

При жаре +35° и выше вентилятор ситуацию не спасёт. В воздухе и так мало кислорода, а он будет просто перегонять тяжёлый жаркий поток, которым трудно дышать.

Фото: unsplash.com/@avasol

Носить одежду из 100% хлопка

Считается, что с натуральными тканями перенести жару проще. Но одежда из чистого хлопка не успеет высохнуть, когда вы заходите в холодный офис после того, как хорошенько пропотели в метро. Врач советует выбирать материалы с добавлением синтетики (например, вискозы) и отдавать предпочтение свободным фасонам. А хлопок стоит оставить для морских прогулок и поездок на природу.

Блокировать потоотделение

Не следует усердствовать с антиперспирантами и тальком. Они закупоривают поры и не позволяют выделяться поту. Однако процесс терморегуляции не останавливается: организм пытается охладиться, но не может и в результате перегревается. Так можно получить тепловой удар. Лучше лишний раз сходить в душ или, если такой возможности нет, можно использовать влажные салфетки.

Меньше пить, чтобы не потеть

Сократить потребление жидкости – не лучшая идея. Возможно, вы и будете меньше потеть, но, как следует из предыдущего пункта, это не пойдёт вам на пользу. Даже при потере 1% от общего количества воды в организме проявляются слабость, учащённый пульс и другие неприятные симптомы. Поэтому в жаркую погоду, напротив, стоит пить больше, чем обычно.

Фото: unsplash.com/@medanielb

Пить холодную воду

Врач отмечает, что жидкость комнатной температуры или температуры тела усваивается лучше всего. Всё, что холоднее, может принести лишь временное облегчение. А вот отказываться от горячих супов и напитков не спешите: с их помощью разогреваются внутренние органы, что стимулирует потоотделение.

Принимать холодный душ

Если вы не привыкли к контрастному душу и никогда не закалялись, не стоит пускаться во все тяжкие в жару. Так и простудиться недолго.

Пренебрегать солнцезащитным кремом

Даже в городе нужно обязательно наносить средства от солнца. Врач рекомендует использовать крема с SPF не ниже 50. Кроме того, сейчас можно найти и одежду с защитой от УФ-лучей.

Фото: unsplash.com/@molnj

Охлаждаться под кондиционером

Если вы не закаляетесь, резкие перепады температуры могут быть довольно опасны. У организма есть терморегуляция, и на жаре он начинает себя охлаждать — потеет. Когда вы попадаете в холодное помещение или садитесь в автомобиль сразу с улицы, тело не успевает перестроиться. В таком случае увеличивается риск простудиться. Ведь в экстремально жаркую погоду иммунитет снижается так же, как и в холодную.