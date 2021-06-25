Если вы уже поплавали во всех морях и полежали на всех пляжах мира, предлагаем вам кое-что новенькое.

Волонтуризм: отдых для тех, кто хочет быть нужным

Туризм обычно ассоциируется с беззаботной поездкой в далёкие края. Как правило, во время путешествий люди хотят отвлечься от рутины и хорошенько отдохнуть.

Но есть и те, кто не хочет тратить своё время, праздно валяясь на шезлонге и потягивая коктейль. Им хочется делать что-то полезное, например, помогать людям или животным.

Именно такие активисты когда-то создали волонтуризм.

Что это такое?

Волонтёрский туризм – это поездки по городам и странам для участия в различных благотворительных проектах. Добровольцы, естественно, с этих поездок ничего не имеют, но у них есть возможность сделать доброе дело, познакомиться с местной культурой и насладиться природными красотами.

Волонтёры могут заниматься чем угодно – помогать строить школы, собирать урожай, учить детей-сирот иностранному языку, ухаживать за пожилыми людьми, спасать животных – и так до бесконечности.

Всё зависит от вашего желания.

Фото: istockphoto.com

Как выбрать волонтёрскую программу?

Всё зависит от того, сколько времени вы готовы потратить на благотворительность. Если вы просто хотите попробовать поволонтёрить или ограничены отпуском, то выбирайте программу на пару недель. А если для вас помощь другим — смысл жизни, вы можете уехать на год и больше.

Программу для поездки можно найти на этих сайтах:

Workaway – крупнейший ресурс для поиска волонтёрских возможностей. Здесь более 1000 проектов из 180 стран мира.

WORLD4U – организация краткосрочных и долгосрочных волонтёрских проектов в России и за рубежом.

Help Exchange – можно назвать бюджетным аналогом Workaway с ограниченным количеством стран и проектов. Зачастую представлены латиноамериканские, африканские и азиатские страны. Программ в Европе здесь нет.

WWOOF — волонтёрство на органических фермах по всему миру.

Необходимо серьёзно подойти к изучению предложенных программ, их описанию, стоимости и роду деятельности. Прочитайте комментарии тех, кто уже участвовал в выбранном вами проекте, и свяжитесь с организатором, чтобы всё уточнить и наладить контакт.

Плюсы волонтуризма

Экономия. В большинстве случаев организаторы покрывают базовые потребности – ночлег и еду. Иногда вам могут выделить отдельную комнату. А некоторые программы и вовсе предусматривают компенсацию стоимости билета туда-обратно.

В большинстве случаев организаторы покрывают базовые потребности – ночлег и еду. Иногда вам могут выделить отдельную комнату. А некоторые программы и вовсе предусматривают компенсацию стоимости билета туда-обратно. Новый опыт. Волонтёрская программа – отличный шанс попробовать себя в новой роли. Если вы всегда мечтали выращивать урожай, но у вас не было такой возможности, теперь это можно исправить. Хорошо ладите с детьми или любите животных? Так чего же вы сидите? Отвлечься от офисной рутины и заняться тем, к чему лежит душа, вполне реально.

Волонтёрская программа – отличный шанс попробовать себя в новой роли. Если вы всегда мечтали выращивать урожай, но у вас не было такой возможности, теперь это можно исправить. Хорошо ладите с детьми или любите животных? Так чего же вы сидите? Отвлечься от офисной рутины и заняться тем, к чему лежит душа, вполне реально. Возможность прокачать или выучить иностранный язык. Чтобы в совершенстве овладеть языком, нужно много общаться. Участвуя в международных волонтёрских проектах, вы получите хорошую практику.

Чтобы в совершенстве овладеть языком, нужно много общаться. Участвуя в международных волонтёрских проектах, вы получите хорошую практику. Новые знакомства. Поволонтёрить приезжают люди из разных стран. Есть возможность познакомиться с кем-нибудь и найти друзей со всех уголков мира.

Поволонтёрить приезжают люди из разных стран. Есть возможность познакомиться с кем-нибудь и найти друзей со всех уголков мира. Возможность увидеть разных животных. Если вы едете помогать представителям фауны, то можете увидеть редкие и вымирающие виды.

Фото: istockphoto.com

Минусы волонтуризма

Скорее всего, вам придётся терпеть какие-то неудобства, связанные с едой и размещением. Пятизвёздочных отелей в таких поездках не бывает. Важно принять этот факт, чтобы потом не возникло чувства разочарования и неудовлетворённости.

Вы будете находиться на чужой территории, а возможно, даже и в другой стране, где действуют свои правила. Будьте готовы к этому, изучите их перед тем, как переступить порог дома.

Перед выбором программы оцените свои навыки и умения, которые реально могут пригодиться людям, нуждающимся в помощи. Если вы никогда не занимались ремонтом, стоит ли помогать строить дома или чинить трубы?

Перед тем как принимать окончательное решение, взвесьте все «за» и «против». Рассчитайте время, которое можете потратить на участие в волонтёрской программе, изучите культуры и традиции другого народа и выберите род деятельности, в котором вы сможете быть максимально полезными.