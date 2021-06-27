Какой купальник выбрать для этого лета?

Начался пляжный сезон, а вместе с ним снова стал актуальным вопрос выбора купальника. Каждое лето появляются новые тенденции в пляжной моде, поэтому важно разобраться, на что обратить внимание в магазине. Рассказываем о самых модных моделях сезона.

Слитные купальники

Модели со вставками из сетки подойдут тем, кто не любит купальники с принтами. Они делают образ деликатным и привлекательным одновременно. Такие детали помогут скрыть несовершенства фигуры. Если сетка находится на животе и по бокам, то эти части тела зрительно уменьшаются. Этот вариант будет удобным для тех, кто не успел подготовиться к летнему сезону. А для того, чтобы подчеркнуть фигуру, выбирайте раздельные купальники с сеткой.

Цветочный принт может быть исполнен в разных вариациях: от более натуралистичного к более графичному. Этим летом можно выбирать разные, потому что этот рисунок наконец-то вернулся в тренды и будет выгодно смотреться в любом исполнении. Пляжные платья и топы в цветочек вернулись вместе с купальниками, поэтому наслаждайтесь и ими в этом сезоне.

Анималистичный принт этим летом очень полюбился дизайнерам пляжной одежды. Если раньше его использовали в качестве деталей к образу, то теперь его выбирают для создания не только рубашек, атласных юбок и мини-сумок, но и для купальников. Для походов вдоль берега подберите накидку или лёгкую рубашку с таким же принтом и готовьтесь быть в центре внимания.

Такие модели называют монокини. Это своего рода сплошной купальник в более облегчённом, иногда экстравагантном и открытом исполнении. Такие купальники с вырезами приоткрывают талию и зрительно делают её тоньше. Обращайте внимание на детали. Например, зеркальная оборка вдоль шеи и живота сделает ваш образ намного интереснее. Такие купальные костюмы не стоит выбирать в ярком или пастельном цвете, потому что за счёт оборок они будут выглядеть наивно. Дизайнеры рекомендуют обратить внимание на бордовый, изумрудный и ультрамариновый оттенки.

Раздельные купальники

Если вы выбираете себе раздельный однотонный купальник, то выбирайте сразу два, чтобы потом совмещать части между собой. В этом случае вы получите сразу четыре новых образа, а сам купальник не успеет надоесть за период отпуска.

Самое важное в купальниках — это детали, которые отличают его от других. В этом сезоне в тренды вошли лифы с удлинёнными завязками вокруг талии, которые делают вас выше и увеличивают бёдра. Многие дизайнеры предлагают добавить к раздельному купальнику рашгард. Это поможет не обгореть, а также сделает ваш комплект не таким, как у всех. Не проходите мимо топов бандо и низа с завышенной талией, которые украшены пуговицами. Такие маленькие швейные приспособления помогут сделать даже однотонный белый купальник чуть более необыкновенным.