Во всю мощь: как восстановить голос после матча?

Во время особенно волнительной игры можно и не заметить, как перенапряжёте связки.

Чемпионат Европы по футболу — это соревнование лучших сборных континента. Настоящему фанату трудно сдерживать эмоции и молча наблюдать за яркой игрой. Результатом такой поддержки любимой команды становятся сорванный голос и отёкшее горло. Как правильно кричать на матчах, чтобы не охрипнуть? Рассказывает фониатр, отоларинголог Клиники оториноларингологии, хирургии головы и шеи Европейского Медицинского Центра Зинаида Боголепова.

Почему из-за криков можно сорвать голос?

Когда мы кричим, голосовые складки смыкаются плотнее, чем должно быть по умолчанию. Если это происходит однократно, в этом нет ничего страшного, организм справляется. Но если человек кричит долго, голосовые складки начинают интенсивно травмироваться, а особенно страдают их края. Активный приток крови к гортани приводит к отёку складок и расширению сосудов. В итоге — травматический ларингит.

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Громко петь или кричать — это особое умение, которому нужно учиться. Вот почему оперные певцы и профессиональные актёры редко срывают голос, хотя им приходится много петь или говорить в течение долгого времени. Главный совет: следует подключать к процессу диафрагму и мышцы брюшной полости. Овладев этой техникой, на стадионе можно скандировать девизы долго и безболезненно для организма. Но фанаты, которым хочется погромче поддержать любимую команду, в основном кричат «без дыхания», на «зажиме». После такого может пропасть голос и появиться першение в горле.

Как восстановить сорванный голос?

Мы порой не понимаем, насколько уязвимы связки. От повышенной нагрузки голос пропадает, появляются охриплость и кашель, горло покрасневшее, отёчное, в нём чувствуется острая боль.

Первое, что надо сделать после матча, — помолчать, перестать травмировать голосовые складки, чтобы они быстрее восстановились. Обычно человек это делает интуитивно. Строгий голосовой покой надо соблюдать 2-3 дня.

Фото: istockphoto.com

Голосовые складки гидрофильны, то есть любят воду и быстро восстанавливаются, когда её достаточно. Поэтому желательно пить много тёплой воды, не менее двух литров в день. Вернуть голос также помогут щелочные ингаляции с минеральной водой, например, «Боржоми» или «Ессентуки-4». Газ из минеральной воды нужно выпустить, добавить её в небулайзер и проводить процедуру по 10 минут два раза в день.

Кроме того, рекомендовано не есть за два часа до сна и убрать из рациона острые, перчёные и солёные блюда, чтобы не раздражать слизистую горла.

Также можно обратиться к врачу, чтобы он назначил медицинские препараты, способствующие выздоровлению.

Восстановлению голоса помогут бег, ходьба, велосипедные прогулки. Это объясняется тем, что при интенсивном и продолжительном крике у болельщика происходит активный приток крови к голосовым складкам, а оттока почти нет. Физические нагрузки помогают усилить микроциркуляцию. У людей, занимающихся спортом, процесс восстановления происходит в два раза быстрее.