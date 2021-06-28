Одни партнёры нравятся нам больше других, и это не случайность. Наш выбор можно объяснить с рациональной точки зрения.

Почему мы влюбляемся в одних и тех же? Запечатлиться с кем угодно не получится

То, что у каждого человека совершенно разные критерии оценки привлекательности — это понятно. Но почему одних всегда тянет на романтиков, а других судьба постоянно связывает с прагматиками? У науки есть этому объяснение. Дело тут не совсем в физической привлекательности или общих интересах. А в том, что выбор партнёра во многом происходит под влиянием природы. Точнее, импринтинга — механизма запечатления образов, закреплённых на раннем периоде развития.

Что такое импринтинг?

Этот особый биологический механизм, а точнее, некое формирование крайне прочной памяти в детском и пубертатном возрасте, и влияет на то, каких людей вы считаете потенциальными партнёрами. С этим явлением впервые столкнулся австрийский зоопсихолог Конранд Лоренц. Его опыт показал, что новорождённые утята готовы признать своей мамой первый попавшийся движущийся объект. Один из птенцов, например, «назначил» мамой обычный воздушный шарик, а когда вырос, активно «ухаживал» за любым движущимся круглым предметом.

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Затем этот феномен стали изучать психологи. Они пришли к выводу, что у человека импринтинг виден на примере отношений между ребёнком и мамой, а позже и с партнёром. Конечно, это не значит, что появившийся на свет малыш, увидев первым акушера, будет всю оставшуюся жизнь считать его мамой. Такой механизм есть только у тех животных, чьи детёныши с рождения приспособлены к жизни. У человека же импринтинг «откладывается» до наступления полового созревания. То есть если у животных привычки формируются в течение нескольких дней с момента вылупления, то у людей этот процесс затягивается на несколько лет (не зря же мы Homo Sapiens).

Предлагаем перечитать или пересмотреть сагу «Сумерки» (да-да, это не опечатка), чтобы на примере увидеть механизм импринтинга — пусть и в аллегоричной форме. Там можно проследить уникальную способность оборотней к запечатлению. Один из таких примеров — Джейкоб и Ренесми. Их жизни были связаны ещё задолго до того, как он встретил свою будущую половинку.

Люди, конечно, далеко не оборотни, но также поддаются механизму импринтинга. Ведь отчасти мы встречаем тех, кто уже существует в нашем подсознании. Так говорил ещё Зигмунд Фрейд – теории психологов также во многом основаны на его положениях.

Алина Сотова психолог Как показывает моя практика, эта теория имеет место быть. Зачастую кажется, что выбор партнёра невозможно оправдать. Но объяснение этому всё-таки есть. Чаще всего мы запечатляемся с теми людьми, которые позволяют нам прожить эмоции, сценарии и модели поведения, которые уже были зафиксированы и прожиты нами в детстве

Какие образы влияют на выбор партнёра?

Чаще всего этот образ формируется из ближнего окружения. Стрелы Купидона выбирают мишень, основываясь или на образе родителей, или на другом запомнившемся.

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Родителей

В первую очередь, это, конечно же, родители. В 1920 году в Индии произошёл странный случай. В волчьей стае были найдены две одичавшие девочки, которые бегали на четвереньках. Предполагалось, что они попали в стаю в разгар импринтинга, когда им было около одного года. И поэтому образ волчицы отпечатался в их сознании как материнский. Именно в этом возрасте человек перенимает основные оперативные навыки у взрослых, например, ходьбу и даже её манеру. Мы это вот к чему: то, в каком виде предстают родители перед малышом, накладывает отпечаток на его поведение и дальнейший выбор спутника или спутницы жизни. Поведение близких взрослых мгновенно и навсегда отпечатывается в сознании ребёнка.

Алина Сотова психолог Не важно, каким именно было детство, хорошим или плохим, человек все равно будет стараться заново прожить те эмоции, которые были в раннем возрасте. То есть по факту человек — это во многом продукт своего детства. Поэтому притягивают нас те, кто на бессознательном уровне вызывает ассоциации с тем временем и фигурами самых значимых людей. Для женщины — это папа, а для мужчины — мама.



Например, если у девочки холодный и дистанцированный отец, скупой на проявление эмоций и похвалу, то, в будущем её будут притягивать похожие мужчины. Вполне возможно, что она даже попадёт в созависимые отношения. То есть будет добиваться любви незаинтересованного в ней партнёра просто в силу того, что у неё была такая же модель поведения с отцом.

Окружения

Не только родители влияют на образ будущего партнёра. Мы фиксируем всё, что находится вокруг нас. В кого влюбляются школьники? Чаще всего в одноклассников или «ребят со двора». А как же многочисленные примеры романов между селебрити на съёмочных площадках? Мила Кунис и Эштон Кутчер тому пример. Это тот самый случай, когда мы выбираем себе пару из числа ближайшего окружения. В психологии есть даже отдельное название — эффект простого нахождения в поле зрения. Человек склонен оценивать положительно тех, с кем часто контактирует. В дальнейшем ему проще довериться человеку, похожему на запомнившийся образ, с которым уже сложились благоприятные отношения.

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Как показывает практика, такое случается часто. Собственно, это и есть те любовные «грабли», на которые многие постоянно наступают. При этом сходство может быть совсем не во внешности или поведении. Это может быть что-то неуловимое: фигура, жест, мимика, образ мыслей — в общем всё, что угодно. Как только возникает эта бессознательная ассоциация с главной фигурой нашей жизни, по факту мы запечатляемся.

Знакомых, друзей, возлюбленных во время пубертата

Эта форма импринтинга активируется с началом пубертатного периода. То есть те, с кем вы общались после 12 лет, тоже влияют на формирование некого эталона партнёра. В более зрелом возрасте подросток начинает задумываться о том, как хочет устроить личную жизнь. Первая физическая близость или длительное эмоциональное общение — всё это повлияет на будущие отношения.