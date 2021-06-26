Лето в Москве: что носить в жару в городе?

Рассказываем, что надевать, когда ничего надевать не хочется, но надо.

Традиционно жара пришла в Москву без приглашения. А вместе с ней появилась проблема, что носить в такую погоду. Особенно тяжёлая ситуация у тех, кто работает в офисе или вынужден передвигаться по городу в течение всего дня. Рассказываем, где искать подходящую для жары одежду, чтобы пережить рекордные температуры и остаться в трендах.

Одежда из льна и муслина

Лён — главная ткань этого лета. Его любят за натуральность и экологичность. Одежда из льна не нагревается и пропускает воздух, поэтому вы всегда будете чувствовать прохладу. Сегодня из этого материала производят не только домашние широкие платья-сорочки, хотя и их тоже, но и модели для офиса и прогулок с друзьями. Выбирайте платья с завязками, воланами и драпированным узлом на лифе, это поможет обыграть простую ткань.

А широкие брюки в комплекте с топом подойдут для передвижения в общественном транспорте. Не бойтесь выбирать интересные цветовые решения для таких образов. В этом году дизайнеры решили окрашивать лён не только в пастельные оттенки, но и в яркие.

Платья с разрезами и открытой спиной

В такую жару летний тренд на платья с открытыми спинами или обратным декольте — очень кстати! Его выполняют из разных материалов и цветов. Но так как в этом сезоне рекомендуют выбирать яркие цвета и заметные принты, то в масс-маркетах вы сможете найти огромное количество моделей, подходящих под высокие температуры и модные течения. Такие вещи — отличный способ снять с себя всё лишнее и не выглядеть чересчур откровенно.

А для любителей нежности и лёгкости рекомендуем выбирать варианты с интересной тканевой обработкой и узорами, выполненными из нитки в цвет основного материала.

Короткий топ + бермуды

Костюмные шорты до колена, чаще всего со складками у талии или со стрелками, будут уместны для рабочего образа. Они отлично комбинируются с рубашкой, топом и пиджаком. Выбирайте что-то из этого в зависимости от погоды. Бермуды из денима пришли в тренды из нулевых, и их удлинённый силуэт отлично подходит для жаркой городской погоды.

Носите их с укороченными футболками для прогулок или надевайте поверх рубашку из натуральных материалов для посещения офиса.

Шёлковая комбинация

Платье в бельевом стиле очень подходит под сегодняшние московские температуры. Оно находится в трендах с девяностых годов и уже стало базовой вещью гардероба. За счёт богатого шёлка платье-комбинация не требует других вещей для составления цельного образа. Вам нужно только надеть кеды — и можно прямиком на работу. Но если вы захотите прикрыть плечи, то белая футболка будет отлично сочетаться с шёлковым платьем.

Современные дизайнеры дополняют комбинацию кружевными вставками и поясами на талии, а также делают вырез «качели» для объёма. Поэтому смело выбирайте такие варианты, они пригодятся вам и в следующем сезоне.

Мужчинам на заметку

Свободная рубашка из лёгких тканей — отличный помощник мужчинам в такую погоду. Она очень универсальна, поэтому и монохромная модель, и рубашка с выразительным принтом будут одинаково хорошо подходить под брюки из льна, широкие шорты на резинке и даже под джинсы, если погода станет немного прохладнее.

Также не стесняйтесь добавлять яркие силуэты в свои аутфиты. Обращайте внимание на бермуды в полоску, джинсовые шорты с необработанными краями и небрежными порезами. Если подберёте для себя комплект из рубашки и брюк с одним принтом, то не проходите мимо, это сейчас тоже в тренде. Такие рубашки стали агендерными, поэтому девушки тоже могут добавить их в свой гардероб.