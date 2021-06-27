4 странных события, которые произошли на борту самолёта

Всякий, кто часто летает, знает, что полёт может доставить массу хлопот. Но турбулентность, раздражающие пассажиры и не всегда вкусная еда – это ещё цветочки.

Иногда, поднявшись на борт, можно стать участником невероятных событий. Чего здесь только не происходит. Мы не придумываем, убедитесь в этом сами!

Индийская свадьба

Фото: unsplash.com/@aperinastudios

В мае этого года обычная индийская пара попала в заголовки мировых газет. Дело в том, что влюблённые поженились прямо на борту самолёта и нарушили тем самым карантинные ограничения.

На такой шаг они решились неспроста — из-за роста заболеваемости коронавирусом в Индии им пришлось отменить свою свадьбу. Но те не растерялись, арендовали самолёт и узаконили отношения в небе. На борту было 160 гостей — вот только из-за пандемии в Индии допускается не более 50 человек на мероприятии. Тесно при этом им не было — все веселились и праздновали свадьбу.

После торжества молодожёны планировали отправиться в послесвадебную поездку в Мадурай — крупнейший город в индийском штате Тамил-Наду. Но многие гости были без масок и перчаток, чем возмутили представителей авиакомпании.

Впечатления о празднике паре подпортило уголовное дело, которое возбудили вскоре после инцидента. Экипаж самолёта даже отстранили от полётов. Зато эту свадьбу они запомнят надолго.

Рождение ребёнка

Обычный рейс из Солт-Лейк-Сити на Гавайи изменил жизнь одной пассажирки. 38-летняя американка стала мамой прямо на борту самолёта. Женщина, которая была на седьмом месяце беременности, уверяла, что даже не подозревала, что в ней зарождается новая жизнь.

Во время полёта, неожиданно для себя и других пассажиров, она начала рожать — вот уж действительно непредвиденный поворот событий. Необычное событие произошло в мае этого года. К счастью для пассажирки, этим же рейсом летели три медсестры и врач семейной терапии. Медики не растерялись и на высоте 12 тысяч метров соорудили импровизированный родильный дом возле выхода на посадку. Специальных инструментов на борту, конечно же, не было. Но врачи нашли выход — они использовали всё, что было под рукой: шнурки, чтобы перерезать и завязать пуповину, горячую воду в бутылках и электронные часы, чтобы измерять пульс новорождённого. Состояние малыша медики поддерживали целых три часа.

По прибытии новоиспечённых родителей встретили аплодисментами, а маму с младенцем госпитализировали. По словам женщины, она была ошеломлена, но в хорошем смысле этого слова. Отец назвал этот случай чудом, ведь ребёнок родился на три месяца раньше срока.

В Сети для них тогда даже организовали сбор средств и собрали более 6000 долларов.

Пассажир открыл аварийный выход

Фото: istockphoto.com

Нервничать и беспокоиться перед полётом — это нормально. Но иногда страх вынуждает людей совершать странные поступки.

В 2014 году один из пассажиров хотел поскорее покинуть борт и открыл аварийный выход. Сразу после посадки авиалайнера на острове Хайнань он активировал надувной трап. По словам мужчины, он неверно интерпретировал инструктаж экипажа. Пассажир якобы не знал, что таким образом самолёт можно покидать только в экстренных случаях. Бортпроводники хотели его остановить, но их попытки были тщетны. Выходка обошлась мужчине штрафом в 16 тысяч долларов.

Подобный случай произошел и в 2018-м, когда пассажиру стало душно и он случайно открыл люк аварийной эвакуации. Изначально мужчина планировал открыть иллюминатор, чтобы проветрить замкнутое пространство. Но когда нажал не на тот рычаг, перед шокированным пассажиром автоматически развернулся надувной трап. Инструктаж, видимо, он тоже воспринял по-своему, поэтому авиакомпания оштрафовала его на 70 тысяч юаней.

Змея на борту

Фото: unsplash.com/@timothycdykes

В 2016 году произошел не менее странный случай. Во время полёта из багажного отделения выползла огромная змея. Как именно рептилия пробралась на борт, неизвестно.

Напуганные пассажиры были вынуждены весь полёт следить за змеёй и держаться от неё подальше. Что испытали люди с герпетофобией, остаётся только гадать. Инцидент явно стал для многих кошмаром наяву.

Чтобы избежать неприятных последствий, экипажу пришлось экстренно посадить самолёт. После этого персонал изолировал пресмыкающееся.