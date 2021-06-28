Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Главная Lifestyle Статьи

Угадай страну по достопримечательности: тест

В какой стране находится достопримечательность? Тест
Валерия Майорова
Угадай страну по достопримечательности: тест
Аудио-версия:
Комментарии
Иногда самые известные памятники архитектуры и природы находятся ближе, чем мы думаем.

Достопримечательности всегда заслуживают особого внимания. Каждый турист, приезжая в новую страну, захочет увидеть её знаменитые места и посмотреть необычные памятники.

С каждым путешествием открываешь для себя что-то новое, особенно если ходить не по экскурсионным маршрутам. В поисках новых мест вам могут помочь местные: если заболтать какого-нибудь старожила, он обязательно подскажет, где прячется красивый водопад или интересный памятник, о котором не знали гиды.

Волонтуризм: отдых для тех, кто хочет быть нужным Волонтуризм: отдых для тех, кто хочет быть нужным

Достопримечательностей в мире очень много, и иногда можно запутаться где какая из них находится. Усложняет задачу тот факт, что в некоторых странах очень похожие культуры.

А теперь давайте поиграем! Попробуйте угадать, в каких странах находятся места, которые мы для вас подготовили.

Поехали!

Комментарии
Популярные материалы
4 правила йоги для оздоровления организма
4 правила йоги для оздоровления организма
Вентилятор не спасёт: что не стоит делать в жару?
Вентилятор не спасёт: что не стоит делать в жару?
TOP 3
В чём секрет быстрого похудения Ромелу Лукаку
В чём секрет быстрого похудения Ромелу Лукаку
Тренды
10 YouTube-каналов для тех, кто решил тренироваться дома
10 YouTube-каналов для тех, кто решил тренироваться дома
Тренды
6 причин неожиданной прибавки в весе
6 причин неожиданной прибавки в весе
Фитнес
© championat.com 2000–2021