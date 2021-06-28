В какой стране находится достопримечательность? Тест

Иногда самые известные памятники архитектуры и природы находятся ближе, чем мы думаем.
Достопримечательности всегда заслуживают особого внимания. Каждый турист, приезжая в новую страну, захочет увидеть её знаменитые места и посмотреть необычные памятники.
С каждым путешествием открываешь для себя что-то новое, особенно если ходить не по экскурсионным маршрутам. В поисках новых мест вам могут помочь местные: если заболтать какого-нибудь старожила, он обязательно подскажет, где прячется красивый водопад или интересный памятник, о котором не знали гиды.