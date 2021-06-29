Дорого-богато: какие наручные часы популярны в этом сезоне

Часы — атрибут повседневной жизни, с помощью которого легко показать уровень достатка, статус и стиль. Это говорит о настоящем отношении и цене времени человека. Это то, что в первую очередь бросается в глаза, то, на что обращают внимание при рукопожатии. Как часто вы получаете в свой адрес: «О! А что у тебя за часы?» Нечасто? Будем исправлять.

Классические круглые с кожаными ремешками

Простота, проверенная временем. Не зря говорят, что классика не устаревает. То, что максимально понятно, информативно и аккуратно. То, где нет ничего сложного и нарочитого. Три стрелки и окошко даты, остальное на ваш вкус.

Механические часы с прозрачной стенкой циферблата

Часы, как принято, ценны своим механизмом, который часто сравнивают с произведением искусства. За точность хода отвечает множество маленьких и не очень шестерёнок. Время, если задуматься, сложная штука, и это можно показать окружающим.

Часы в винтажном стиле

В 2020-2021 году часовых дел мастера решили чуть вернуться к истокам и ввернуть винтажного стиля. Всё новое — забытое старое. Поэтому многие мировые производители достали старые чертежи и сдули с них пыль. Совет: необязательно бежать в магазин за часовой новинкой, посмотрите в сундуках у бабушек и дедушек, там точно спрятан трендовый бриллиант.

Спортивные часы

Если основополагающими деталями вашего стиля являются кроссовки, напульсники и бутылочка с протеиновым коктейлем, то дополнением образа выступят спортивные. Они из года в год набирают популярность, созданы для тех, кто не сидит на месте и знает, как активно и с пользой провести досуг. SS21 диктует тренд функциональности и яркости, но в то же время лаконичности. Часы следует подбирать по цвету к вашей спортивной форме.

Часы в стиле минимализм

Часы без излишков. Нет — множеству различных функций и вычурному богатству, они созданы для единственной задачи — показывать время. Хотя они многое смогут сказать о вашем вкусе и изысканности. У таких минималистичных часов может быть циферблат без цифр, в одном цвете с ремешком, форма круглая или квадратная.

Отдельно для футбольных фанатов

Мир захватила футбольная лихорадка. Пока что это главный тренд лета. Чтобы держать руку на пульсе событий, быть в курсе исходов футбольных матчей на чемпионате Европы — 2020, помогут уникальные часы Big Bang e UEFA Euro 2020™ от мануфактуры Hublot. Их будет не стыдно заиметь в своей коллекции, тем более что они подойдут к любому луку — и к джерси, и к худи, и к рубашке.